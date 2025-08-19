Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a transmis un mesaj ironic marți, 19 august, după summitul de la Casa Albă la care au participat liderul SUA, Donald Trump, omologul ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni.

Medvedev a scris, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că liderii europeni nu au reușit să îl „înfrunte” pe Trump și că rămâne de văzut cum va prezenta Zelenski problema teritoriilor și a garanțiilor de securitate, notează Reuters.

”Coaliția războinică anti-rusă, 'Coaliția bunăvoinței' (Coalition of the Willing), nu a reușit să îl învingă pe @POTUS pe terenul său. Europa i-a mulțumit și l-a lingușit”, a scris fostul președinte al Rusiei, adăugând că întrebarea este „ce melodie” va cânta Zelenski „despre garanții și teritorii, odată ce își va pune din nou uniforma militară verde”.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Comentariul său vine în contextul în care Trump i-a promis lui Zelenski garanții de securitate.

Lavrov, critici la adresa europenilor

O reacție a avut, marți, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a declarat că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că președintele american Donald Trump și echipa sa doresc sincer să obțină o pace pe termen lung și durabilă în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una 'foarte bună'.

'A fost clar că președintele Statelor Unite și echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obțină un rezultat pe termen lung, durabil și fiabil', a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziția constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că 'europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistițiu și că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei'.

