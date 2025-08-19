Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina

Autor: Ema Petrescu
Marti, 19 August 2025, ora 14:07
796 citiri
Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina
Dmitri Medvedev FOTO duma.gov.ru

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a transmis un mesaj ironic marți, 19 august, după summitul de la Casa Albă la care au participat liderul SUA, Donald Trump, omologul ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni.

Medvedev a scris, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că liderii europeni nu au reușit să îl „înfrunte” pe Trump și că rămâne de văzut cum va prezenta Zelenski problema teritoriilor și a garanțiilor de securitate, notează Reuters.

”Coaliția războinică anti-rusă, 'Coaliția bunăvoinței' (Coalition of the Willing), nu a reușit să îl învingă pe @POTUS pe terenul său. Europa i-a mulțumit și l-a lingușit”, a scris fostul președinte al Rusiei, adăugând că întrebarea este „ce melodie” va cânta Zelenski „despre garanții și teritorii, odată ce își va pune din nou uniforma militară verde”.

Comentariul său vine în contextul în care Trump i-a promis lui Zelenski garanții de securitate.

Lavrov, critici la adresa europenilor

O reacție a avut, marți, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a declarat că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că președintele american Donald Trump și echipa sa doresc sincer să obțină o pace pe termen lung și durabilă în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una 'foarte bună'.

'A fost clar că președintele Statelor Unite și echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obțină un rezultat pe termen lung, durabil și fiabil', a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziția constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că 'europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistițiu și că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei'.

Trump și Zelenki, din nou față în față
#razboi Ucraina, #garantii de securitate, #negocieri pace Ucraina, #Dmitri Medvedev, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski , #Razboi Ucraina
