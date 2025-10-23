Medvedev mârâie din nou la Trump: ”S-a aliniat pe deplin cu Europa dementă.” Deciziile care l-au scos din minți pe apropiatul lui Putin

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte Dmitri Medvedev, a lansat joi, 23 octombrie, un nou atac la adresa liderului SUA, Donald Trump. Reacția a venit după ce președintele american a anulat întâlnirea cu Putin de la Budapesta și a decis impunerea unor sancțiuni Rusiei.

Cele două decizii arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, a transmis Medvedev într-un mesaj postat pe Telegram.

”Statele Unite sunt dușmanul nostru, iar „pacificatorul” lor guraliv este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia”, a mai scris Medvedev, adăugând că ”acesta este conflictul lui Trump acum, nu al senilului Biden.”

Fostul președinte rus a reiterat că deciziile luate ”sunt un act de război împotriva Rusiei” și l-a acuzat pe Trump că ”s-a aliniat pe deplin cu Europa dementă.”

Miercuri, Administrația Trump a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, în timp ce a cerut Moscovei să accepte o încetare imediată a focului în Ucraina. Anunțul a venit după ce Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin deoarece nu simțea ”că vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem”.

Joi, liderii UE și-au arătat sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles, în contextul tensiunilor cu Rusia și după schimbările de poziție ale președintelui american Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin, și au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului, inclusiv interdicția importurilor de gaze naturale lichefiate și restricții asupra diplomaților și companiilor implicate în evitarea sancțiunilor. În plus, în cadrul Consiliului European, oficialii vor discuta cu Volodimir Zelenski și vor analiza folosirea activelor rusești înghețate pentru un „împrumut sub formă de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Kiev.

Reacția Moscovei la noile sancțiuni

Ministerul de Externe rus a transmis că sancţiunile UE împotriva Rusiei au funcţionat în primul rând împotriva blocului comunitar în sine, adăugând că elitele UE pur şi simplu nu pot accepta că sancţiunile lor nu funcţionează.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a denunţat noile sancţiuni americane împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, susţinând că Rusia este "imună" la aceste decizii economice, transmite AFP.

”Considerăm că acest demers este exclusiv contraproductiv. Ţara noastră a dezvoltat o imunitate puternică faţă de restricţiile occidentale şi va continua să îşi dezvolte cu încredere potenţialul economic, inclusiv în sectorul energetic”, a spus Zaharova.

