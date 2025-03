Președintele Donald Trump a declarat în mod regulat că el crede că omologul său rus, Vladimir Putin, dorește pacea. Liderul american a făcut presiuni pentru încetarea rapidă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar acum Dmitri Medvedev profită de naivitatea sa. El a declarat că planul nebunesc al Rusiei de astăzi este ”provocarea unei înfrângeri maxime” pentru Ucraina și nici pe departe nu vorbește despre pace.

Medvedev, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, a făcut aceste comentarii miercuri dimineață pe rețeaua socială rusă VK. „Rusia avansează. Inamicul rezistă și nu a fost încă învins”, se arată în postarea lui Medvedev, adăugând că oprirea războiului ar însemna sfârșitul conducerii și al guvernului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Newsweek.

Ads

„Prin urmare, înfrângerea maximă a inamicului „pe câmpul de luptă” rămâne principala noastră sarcină astăzi”, a spus fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Președintele Donald Trump a declarat în mod regulat că el crede că omologul său rus, Vladimir Putin, dorește pacea. Trump a făcut presiuni pentru încetarea rapidă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a criticat distrugerile și pierderile de vieți omenești imense, precum și costul substanțial pentru contribuabilii americani al susținerii apărării Ucrainei.

Zelenski a mai spus că dorește o „pace garantată”. Liderii europeni, în special prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, își elaborează propriile propuneri pentru un armistițiu pe care să i le prezinte lui Trump.

Ads

Washingtonul și Kievul au lucrat la semnarea unui acord critic privind mineralele, care ar oferi SUA un interes economic direct în viitorul Ucrainei. Kievul dorește ca SUA să meargă mai departe și să ofere garanții de securitate care ar descuraja agresiunea rusă în viitor.

După un conflict la o întâlnire din Biroul Oval pe 28 februarie, în care acordul privind mineralele ar fi trebuit să fie semnat, dar nu a fost semnat din cauza unei dispute publice privind garanțiile de securitate și a lipsei de respect percepute, Zelenski i-a trimis un mesaj lui Trump, în care își exprima dorința de a merge mai departe în negocierile de pace.

Trump a prezentat mesajul în discursul său în fața Congresului de marți seara și a declarat că apreciază faptul că Zelenski l-a trimis. „Mesajul spune: Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape”, a spus Trump. „Nimeni nu dorește pacea mai mult decât ucrainenii”.

Ads

SUA și-au întrerupt ajutorul militar pentru Ucraina

SUA și-au întrerupt ajutorul militar vital pentru Ucraina după disputa cu Zelenski. Ca răspuns la discursul lui Trump, Medvedev a scris pe VK că semnarea acordului privind mineralele ar însemna că „livrările de arme americane vor fi reluate cel mai probabil” imediat.

Președintele Donald Trump s-a adresat Congresului SUA: „Apreciez că [Zelenski] a trimis această scrisoare. Tocmai am primit-o cu puțin timp în urmă. În același timp, am avut discuții serioase cu Rusia. Apoi am primit semnale puternice că sunt pregătiți pentru pace... Dacă vrei să pui capăt războaielor, trebuie să vorbești cu ambele părți”.

Președintele Volodimir Zelenski a scris pe rețeaua X: „Aș dori să reiterez angajamentul Ucrainei față de pace. Niciunul dintre noi nu dorește un război fără sfârșit. Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât ucrainenii. Eu și echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump pentru a obține o pace care să dureze.”

Ads

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind cu reporterii în februarie: „Președintele Putin și-a repetat cuvintele cu privire la disponibilitatea sa pentru discuții de pace încă de la început. Principalul lucru pentru noi este să ne atingem obiectivele. Și, desigur, preferăm mijloacele pașnice pentru a ne atinge obiectivele.”

Există semne că Statele Unite și Ucraina vor semna acordul anticipat privind mineralele. Acest lucru ar putea debloca pauza în ceea ce privește ajutorul militar al SUA, deși acest lucru nu a fost deocamdată confirmat, și rămâne de văzut cum vor acoperi cele două părți decalajul privind garanțiile de securitate.

Ads