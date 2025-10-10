Într-un anunț surprinzător făcut vineri, 10 octombrie, la Washington, prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat că a primit o scrisoare personală din partea președintelui rus Vladimir Putin, în care liderul de la Kremlin își exprimă „disponibilitatea de a dialoga direct” cu ea pe tema copiilor ucraineni relocați în Rusia, scrie express.com.

Este vorba despre copiii strămutați în urma conflictului militar din Ucraina, un subiect deosebit de sensibil, aflat în centrul atenției comunității internaționale.

Potrivit declarațiilor Melaniei Trump, scrisoarea ar fi fost transmisă de Vladimir Putin în urma unui mesaj anterior trimis de ea, înmânat liderului rus în timpul întâlnirii bilaterale din Alaska, desfășurate în august.

„De atunci, am menținut un canal deschis de comunicare cu președintele Putin, axat exclusiv pe binele copiilor afectați de război. În ultimele trei luni, am participat la mai multe întâlniri și apeluri în spatele ușilor închise, toate desfășurate cu bună-credință”, a subliniat Melania Trump în cadrul conferinței de presă.

Ea a anunțat, totodată, că opt copii ucraineni care fuseseră duși în Rusia au fost returnați familiilor lor din Ucraina. Informația nu a fost, deocamdată, confirmată oficial de autoritățile de la Kiev.

Deportări mascate în tabere de vară

Subiectul copiilor ucraineni aflați în teritoriul rus este departe de a fi unul nou. În vara anului trecut, Leonid Pasecinik, liderul impus de Kremlin în regiunea autoproclamată Luhansk, anunța că Rusia urma să „găzduiască” peste 12.000 de copii din estul Ucrainei, în cadrul unui program intitulat „Vacanțe utile”.

Proiectul, promovat drept unul educativ, viza relocarea a peste 40.000 de copii în tabere din Federația Rusă – unele aflate chiar și la 10.000 km distanță de locurile natale, cum ar fi în Vladivostok, în extremul Orient rus.

Însă, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceste „tabere de vară” ascund în realitate o practică sistematică de deportare, parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei de a „rusifica” generațiile tinere ucrainene.

Raportul ISW avertizează că minorii sunt supuși unui proces agresiv de reeducare, în care li se interzice limba maternă, li se predă istoria din perspectivă rusă și sunt expuși unei propagande intense. Unii sunt duși la situri cu simbolistică patriotică rusă sau chiar introduși în programe cu caracter militar.

Între diplomație personală și acuzații de genocid

În dreptul internațional, astfel de acțiuni pot fi încadrate la genocid – în special atunci când se dovedește o intenție sistematică de a distruge, fie și parțial, o comunitate națională, etnică sau religioasă, așa cum prevede articolul 6 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale.

Nu este clar în ce măsură inițiativa Melaniei Trump este parte a unei strategii mai largi de dialog sau un demers personal. Totuși, faptul că un canal de comunicare între prima doamnă a SUA și liderul de la Kremlin a fost deschis pe acest subiect delicat poate indica o tentativă de detensionare sau, cel puțin, un gest simbolic menit să atragă atenția asupra unei drame ignorate prea des – aceea a copiilor transformați în instrumente de război.

