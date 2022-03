Rușii au preluat un turn de televiziune din Melitopol și transmit mesaje de propagandă

Administrația Militară Regională confirmă că rușii au ocupat un turn de televiziune din Melitopol, regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.

Armata rusă se folosește de mijloacele de transmisiune pentru a lansa mesaje de propagandă, transmite Nexta.

❗️#Zaporozhye Regional Military Administration confirms that the occupiers have seized a television tower in #Melitopol and are broadcasting propaganda through it. pic.twitter.com/eHjTHrq4Ka