Rolul serviciile secrete militare ucrainene în ambuscada mortală în care au căzut mercenarii Wagner ce luptă pentru Putin în Mali

Rebelii din Mali „au primit informațiile necesare” pentru a ucide luptători din grupul militar rus Wagner, săptămâna trecută, afirmă serviciile secrete militare ucrainene, GUR.

Agenția de informații militare a Ucrainei a susținut că a fost implicată într-o ambuscadă care a ucis luptători ai grupării ruse Wagner în țara vest-africană Mali, la mii de kilometri distanță de linia frontului din Ucraina, scrie The Guardian.

Luni, grupul de mercenari ruși - care s-a transformat acum într-un grup numit Africa Corps - a spus că s-a alăturat armatei din Mali în „bătălii crâncene” împotriva rebelilor separatiști, săptămâna trecută, și a recunoscut că a suferit pierderi grele. Anunţul făcut de gruparea paramilitară pe Telegram vine după ce rebelii din CSD-DPA (Cadrul strategic pentru apărarea populară din Azawad) au afirmat că au confiscat vehicule armate, camioane şi tancuri în lupte desfăşurate în oraşul Tinzaouaten, de la graniţă. Wagner a precizat în mesaj că forţele sale au luptat între 22 şi 27 iulie alături de soldaţi din Mali, şi că luptătorii săi s-au aflat sub comanda unui anume Serghei Şevcenko, în apropiere de localitatea respectivă.

Gruparea de mercenari mai menţionează că în prima zi combatanţii săi „i-au distrus pe majoritatea islamiştilor şi i-au pus la fugă pe restul”, dar „după aceea o furtună de nisip le-a permis radicalilor să se regrupeze şi să-şi sporească efectivele la 1.000 de oameni”. Luptătorii Wagner susțin că au respins din nou atacul, dar atât ei cât şi soldaţii malieni au suferit pierderi sub tirul masiv al rebelilor, ultimul mesaj primit de la mercenari, pe 27 iulie, fiind: „Noi trei am rezistat. Continuăm să luptăm”, potrivit Agerpres. Şevcenko a fost ucis, a mai adăugat Wagner pe Telegram.

Armata maliană a anunţat în weekend că doi soldaţi ai săi au fost ucişi şi zece răniţi, iar un elicopter al său s-a prăbuşit vineri în oraşul Kidal în cursul unei misiuni de rutină, dar nu au existat victime. Un ales local, fost lucrător la misiunea ONU din oraşul Kidal, a declarat în weekend pentru AFP că armata s-a repliat şi că cel puţin 15 combatanţi ai grupării paramilitare ruse Wagner au fost ucişi sau luaţi prizonieri, în timp ce un alt reprezentat al separatiştilor vorbeşte despre zeci de soldaţi ai armatei şi ai grupării Wagner ucişi sau capturaţi.

Grupările separatiste armate au pierdut începând de anul trecut controlul asupra mai multor localităţi din nordul Mali, după o ofensivă a armatei care a culminat cu capturarea oraşului Kidal, un bastion al rebelilor. Statul Mali se confruntă din 2012 cu grupările armate jihadiste active în regiunea Sahel, precum cele afiliate al-Qaida şi Statului Islamic, dar şi cu grupări ale rebelilor separatişti şi cu diverse bande înarmate. Responsabili din Mali au afirmat că trupe ruse, care nu sunt mercenari din Wagner, ci instructori, ajută forţele locale cu echipamente cumpărate din Rusia.

Canalul a susținut că Wagner și forțele armate din Mali au „purtat lupte feroce” timp de cinci zile împotriva unei coaliții de forțe separatiste formată din tuaregi și grupuri jihadiste, care au folosit arme grele, drone și atentatori sinucigași. Numeroși luptători Wagner, inclusiv un comandant, Serghei Șevcenko, au fost uciși, a precizat canalul.

Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt al agenției de informații militare GUR din Ucraina, a declarat luni, 29 iulie, că „rebelii au primit informațiile necesare, și nu doar informații, care au permis o operațiune militară de succes împotriva criminalilor de război ruși”.

Iusov nu a spus dacă personalul militar ucrainean a fost implicat în lupte sau a fost prezent în țara africană. El a declarat că agenția „nu va discuta detaliile în acest moment, dar vor urma mai multe amănunte”.

Guvernul din Mali, care luptă de mai bine de un deceniu împotriva diferitelor insurgențe din nordul țării, a solicitat ajutor de la Wagner după ce o juntă militară a preluat puterea în 2020.

More footages and details of the incident in Mali, where the Russian Wagner unit has been destroyed, have appeared.

Among the killed Russians is Anton Yelizarov. This individual with callsign “Lotus” led the assaults again Soledar and Bakhmut in 2023. Along him it is now… pic.twitter.com/hIF4H7QWW1