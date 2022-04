Informația că nava Moskva a Rusiei a fost distrusă în urma unui atac al ucrainenilor a provocat un val de ironii pe rețelele de socializare.

Printre cei care au ironizat pierderea rușilor este și ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

”O navă-amiral rusă este un loc bun pentru scufundări. Acum mai avem un loc pentru scufundări în Marea Neagră. Cu siguranţă voi vizita epava după ce vom câștiga războiului, a scris Reznikov pe Twitter.

Ministrul Apărării a precizat că a făcut până acum 300 de scufundări la activ, postând şi o fotografie sugestivă.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI