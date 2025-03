"Curajul şi puterea lor sunt de neegalat". Mesaj de 8 Martie pentru femeile ucrainene de la viitorul cancelar al Germaniei

Friedrich Merz, liderul conservatorilor din Germania, care va deveni cel mai probabil viitorul cancelar al ţării sale, a transmis un mesaj puternic de susţinere pentru Ucraina, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. El a adus un omagiu femeilor din această ţară şi a îndemnat să fie făcute toate eforturile posibile pentru a sprijini Ucraina „în lupta împotriva agresorului rus”.

„Astăzi, de Ziua Internaţională a Femeii, ne uităm la femeile care îşi riscă în prezent viaţa pentru pace în Europa, în Ucraina. Fie pe linia frontului, fie în spitale sau fugind de violenţă şi distrugere. Ele luptă pe linia frontului, oferă ajutor vital ca medici şi paramedici, organizează rezistenţa sau menţin infrastructura în funcţiune în oraşele distruse”, a scris pe X viitorul cancelar, postând mesajul împreună cu o fotografie în care o femeie în haine de casă trece îngândurată prin faţa unui bloc de locuinţe distrus de un bombardament.

„Fie că este vorba despre mame care îşi pierd copiii, femei ai căror soţi apără graniţele teritoriale ale ţării sau fete care trebuie să crească fără părinţi - suferinţa, sacrificiul şi efortul pe care femeile şi fetele din Ucraina trebuie să le îndure zilnic nu pot fi contrabalansate. Curajul şi puterea lor sunt de neegalat”, spune Merz înainte de a încheia cu un mesaj de susţinere fără echivoc pentru Ucraina: „Mai mult ca oricând, suntem alături de Ucraina. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva agresorului rus. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a apăra libertatea lor, dar şi libertatea noastră. Pentru că angajamentul lor este angajamentul nostru al tuturor pentru o lume în care libertatea şi justiţia nu sunt negociabile”, punctează Merz.

Am heutigen #Weltfrauentag schauen wir auf die Frauen, die aktuell in der Ukraine ihr Leben für den Frieden in Europa aufs Spiel setzen. Ob an der Front, in den Krankenhäusern oder auf der Flucht vor Gewalt und Zerstörung. Sie kämpfen an der Front, leisten als Ärztinnen und…