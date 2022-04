Serhii Volina, comandantul Brigăzii 36 Marine din Mariupol, i-a cerut Papei Francisc să se implice mai mult pentru salvarea oamenilor din orașul asediat.

Într-o scrisoare publicată pe site-ul Ukrainska Pravda, comandantul îi transmite Papei că în Mariupol este ”iadul pe pământ”, cei răniți murind din cauza penuriei de apă, mâncare şi medicamente.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Nu am văzut apelurile dumneavoastră către lume şi nu am citit toate recentele dumneavoastră declaraţii. Mă lupt de mai bine de 50 de zile, fiind încercuiţi complet şi nu am timp decât pentru o luptă aprigă pentru fiecare metru al unui oraş încercuit de inamic”, a scris maiorul Serhii Volina.

Acesta a spus că este pregătit să ”lupte până la capăt”, în pofida tirurilor constante de artilerie şi rachete.

”Probabil aţi văzut multe în viaţa dumneavoastră. Dar sunt sigur că nu aţi văzut niciodată ce se întâmplă în Mariupol. Pentru că aşa arată iadul pe pământ”, a subliniat el.

”Am puţin timp să descriu toate ororile pe care le văd aici în fiecare zi. La fabrică (n.r. – combinatul siderurgin Azovstal), femei alături de copii şi bebeluşi stau în buncăre. În frig şi înfometaţi. În fiecare zi sunt vizaţi de forţele aeriene inamice. Răniţii mor în fiecare zi pentru că nu există medicamente, apă, mâncare”, a mai scris el.

Ofiţerul a amintit despre teatrul din Mariupol, care a fost distrus în luna martie de un bombardament organizat de forţele ruse în timp ce era folosit ca adăpost de către civili.

”A venit vremea când rugăciunea nu este suficientă. Ajutaţi-i să fie salvaţi. După bombardamentul asupra teatrului dramatic (n.r. – Mariupol), nimeni nu îi mai crede pe ocupanţii ruşi. Aduceţi adevărul în faţa lumii, evacuaţi oamenii şi salvaţi-le vieţile din mâinile Satanei, care vrea să ardă toate fiinţele vii”, a conchis oficialul ucrainean.