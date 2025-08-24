În pline negocieri pentru pace, Rusia transmite un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei: „Nu este nimic de sărbătorit” VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 20:57
89 citiri
FOTO generată de X/GROK AI

În timp ce Ucraina a marcat 34 de ani de la proclamarea independenței, reacțiile venite din străinătate au arătat încă o dată diviziunile majore privind viitorul țării. Dacă lideri occidentali și asiatici au transmis mesaje de sprijin și felicitări, Rusia a ales să transmită un semnal și să pună la îndoială însăși suveranitatea statului ucrainean.

Propagandă și mesaje de sprijin opuse

Ambasada Rusiei în Italia a publicat pe platforma X un videoclip intitulat „Ziua Independenței Ucrainei: nu este nimic de sărbătorit”. În mesaj, Kievul este descris ca un stat care și-ar fi pierdut neutralitatea și independența, „vândut țărilor occidentale și companiilor multinaționale”, pe fondul apropierii de NATO și de Uniunea Europeană.

De partea cealaltă, președintele american Donald Trump a trimis o scrisoare oficială cu ocazia aniversării, în care a lăudat curajul poporului ucrainean și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru viitorul său ca stat independent. Documentul a fost făcut public de Volodimir Zelenski, care a postat pe rețelele sociale un mesaj simplu, dar puternic: „Nu vom pierde.”

Și alți lideri mondiali s-au alăturat prin mesaje de susținere. Președintele Chinei, Xi Jinping, Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon al XIII-lea au marcat momentul cu declarații oficiale.

#razboi Ucraina, #Ziua Independentei, #Rusia , #Razboi Ucraina
