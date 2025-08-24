În timp ce Ucraina a marcat 34 de ani de la proclamarea independenței, reacțiile venite din străinătate au arătat încă o dată diviziunile majore privind viitorul țării. Dacă lideri occidentali și asiatici au transmis mesaje de sprijin și felicitări, Rusia a ales să transmită un semnal și să pună la îndoială însăși suveranitatea statului ucrainean.

Propagandă și mesaje de sprijin opuse

Ambasada Rusiei în Italia a publicat pe platforma X un videoclip intitulat „Ziua Independenței Ucrainei: nu este nimic de sărbătorit”. În mesaj, Kievul este descris ca un stat care și-ar fi pierdut neutralitatea și independența, „vândut țărilor occidentale și companiilor multinaționale”, pe fondul apropierii de NATO și de Uniunea Europeană.

De partea cealaltă, președintele american Donald Trump a trimis o scrisoare oficială cu ocazia aniversării, în care a lăudat curajul poporului ucrainean și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru viitorul său ca stat independent. Documentul a fost făcut public de Volodimir Zelenski, care a postat pe rețelele sociale un mesaj simplu, dar puternic: „Nu vom pierde.”

Și alți lideri mondiali s-au alăturat prin mesaje de susținere. Președintele Chinei, Xi Jinping, Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon al XIII-lea au marcat momentul cu declarații oficiale.

