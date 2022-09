Îndemnul unui fost președinte din Mongolia către rușii mobilizați în urma anunțului dat de Putin: ”Nu luptați în Ucraina”

Fostul președinte al Mongoliei a avut un mesaj clar către rușii mobilizați de Putin: "Nu luptați în Ucraina!". Îndemnul a fost făcut pe youtube vineri, 23 septembrie.

Former #Mongolian President addresses Russians

In his video, Tsakhiagiin Elbegdorj spoke about how much the war in #Ukraine had affected Russia's national minorities.

The ex-president urged them and other Russians not to fight against the Ukrainians.

