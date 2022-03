Canadianul Oliver Lavigne-Ortiz, cunoscut ca cel mai bun lunetist din lume, a infirmat informația făcută publică de propaganda rusă potrivit căreia ar fi fost ucis în Ucraina. În urmă cu o săptămână, armata lui Vladimir Putin a anunțat că ar fi murit în Mariupol.

”Nici o zgârietură. Am fost ultimul care a aflat că am fost mort”, râde fostul soldat din Quebec poreclit ”Wali”, în timpul unui interviu acordat prin vdeoconferință publicației canadiene La Presse.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Vestea morții sale a circulat începând din 15 martie. Prima care ar fi lansat-o a fost presa din China. Ulterior, informația a fost ”confirmată” și de forțele speciale rusești pe un cont de Instagram. Pe Twitter, un utilizator a postat chiar fotografii cu ”înmormântarea” lunetistului.

Unitatea de luptători străini din care făcea parte a dezmințit însă informația despre presupusa lui moarte.

Former Canadian Armed Forces sniper "Wali" says he was the last to learn of his own death in Ukraine. Spoke to him this am. He returned from battling Russian forces on the frontlines in the Kyiv region & learned about a Russian disinformation campaign declaring he was killed. pic.twitter.com/XTIbgemPGT