Mesajul jenant al lui Putin, care anunță o grea înfrângere pentru Kremlin: Rusia pierde o regiune strategică a lumii

Desfășurarea evenimentelor de pe plan internațional se succede cu o viteză amețitoare, iar unii lideri sunt surprinși în afara scenei. Acum, un mesaj jenant al lui Vladimir Putin anunță o grea înfrângere pentru Kremlin: anularea summitului ”Rusia – Lumea Arabă” de la Moscova. Este clar că Rusia, după victoria lui Trump legată de armistițiul din Gaza, pierde o regiune strategică a lumii, Orientul Mijlociu, în care Moscova a rămas fără influență.

Summitul lui Trump din Gaza ar putea demonstra Rusiei cât de mult i-a afectat războiul din Ucraina poziția internațională. Când Vladimir Putin a anunțat pentru prima dată că va găzdui un summit „Rusia-Lumea Arabă”, Kremlinul și-a imaginat liderii din regiune zburând la Moscova pentru a discuta despre securitatea regională și relațiile energetice, sub conducerea liderului rus, potrivit The Guardian.

Anunțat în aprilie și pregătit timp de luni de zile, summitul fusese programat pentru miercuri, menit să fie o demonstrație a influenței durabile a Moscovei în Orientul Mijlociu și o dovadă că rămâne departe de a fi izolată, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Dar Putin a fost forțat să amâne reuniunea după ce doar o mână de lideri, inclusiv președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, și șeful Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, și-au confirmat prezența. În schimb, luni, atenția globală s-a îndreptat către Egipt, unde liderii mondiali s-au adunat pentru un „summit de pace” în Gaza - Rusia fiind în mod notabil absentă.

La Sharm el-Sheikh, Donald Trump s-a alăturat egipteanului Abdel Fatah al-Sisi pentru a-i întâmpina pe șefii de stat din Orientul Mijlociu și Europa, în timp ce aceștia semnau mult așteptatul tratat privind Gaza, liderii înghesuindu-se să fie fotografiați alături de președintele SUA.

Deși analiștii spun că Moscova nu a fost niciodată așteptată să joace un rol major în procesul de pace din Gaza, absența sa în Egipt a subliniat o realitate pe care Kremlinul ezită să o admită: pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, influența sa în Orientul Mijlociu - considerată mult timp o contrapondere la cea a Occidentului - scade.

„Rolul diplomatic al Rusiei în Orientul Mijlociu a scăzut ca urmare a războiului din Ucraina”, a declarat Hanna Notte, expertă în politica externă rusă cu sediul la Berlin. „Când vine vorba de toate evoluțiile majore, principalii jucători din regiune nu se mai uită spre Moscova.”

Summitul din Egipt a evidențiat, de asemenea, o schimbare în regiune, unde mulți lideri se concentrează acum pe consolidarea relațiilor cu Trump, pe măsură ce frustrarea Washingtonului crește față de refuzul lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a pierdut Orientul Mijlociu

Timp de aproape un deceniu, Orientul Mijlociu a servit drept scenă pentru revenirea mult așteptată a lui Putin la proeminență globală. Intervenția militară a Rusiei din 2015 în războiul civil din Siria a salvat regimul lui Bashar al-Assad de la colaps, a asigurat baze navale și aeriene permanente pe Marea Mediterană și a reînviat imaginea Moscovei ca o putere capabilă să proiecteze forța mult dincolo de granițele sale.

Prin invazia sa la scară largă a Ucrainei, Moscova a fost forțată să-și devieze o mare parte din capacitatea militară, economică și diplomatică, lăsând-o incapabilă să-l susțină pe Assad pe măsură ce regimul său se prăbușea. De asemenea, a văzut cum celălalt aliat cheie al său, Iranul, a văzut părți din infrastructura sa militară și economică lovite în mod repetat de atacurile israeliene.

În ciuda anilor de cultivare a legăturilor cu Autoritatea Palestiniană și de găzduire a delegațiilor Hamas pentru discuții la Moscova, Rusia nu a jucat niciun rol tangibil în negocierile care au dus la încetarea focului în Gaza.

Prin faptul că a luat în mare măsură partea palestinienilor și s-a apropiat de Iran, Putin a tensionat relația sa cândva caldă cu Benjamin Netanyahu. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luna trecută că Israelul a transferat un sistem de rachete Patriot la Kiev.

În public, elitele Rusiei au lăudat eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza, parte a unei ofensive mai ample de farmec care vizează câștigarea favorurilor liderului american.

Putin a declarat vinerea trecută că s-a oferit să amâne propriul său summit mondial Rusia-Lumea Arabă „pentru a nu interfera” cu inițiativa lui Trump și a lăudat eforturile conduse de SUA de a pune capăt războiului din Gaza. „Dacă Trump reușește să realizeze tot ce și-a propus, ar fi un eveniment cu adevărat istoric”, a declarat el reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.

