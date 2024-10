Mesajul pentru Vladimir Putin scris pe o bombă de piloți ruși FOTO

Piloții unui avion de luptă rusesc, folosit în operațiunea de scoatere a ucrainenilor din regiunea rusă Kursk, au lăsat un mesaj scris pe o bombă în care se plâng de probleme cu plata, potrivit unei fotografii distribuite pe rețelele de socializare.

De la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, în 2022, rapoartele despre moralul scăzut în rândul trupelor ruse au abundat, mulți soldați exprimându-și nemulțumirea cu privire la calitatea comandanților lor și a tacticilor militare.

Deși guvernul rus a oferit pachete salariale excepționale pentru a atrage personal, în timpul celor aproape trei ani de război, unii militari și familiile acestora s-au plâns că nu au primit salariile promise, scrie Newsweek.

War Translated, un cont pro-ucrainean de pe X, fost Twitter, a postat o imagine a unei bombe cu planare pe care era scris un mesaj din partea piloților ruși care luptă împotriva Ucrainei.

„Dragă Minister al Apărării, sunt FAB cu UMPK (bombă cu planare n.r). În curând voi zbura pentru a distruge ocupanții din regiunea Kursk. Sunt supărată pentru că echipajul meu nu a primit bonusuri pentru operațiunea de combatere a terorismului, din august. Rezolvați! PS Puteți greși, dar nu puteți minți", se spune în mesajul transmis de piloți Ministerului rus al Apărării.

Pe 6 august, Ucraina a organizat o incursiune în regiunea rusă Kursk și a reușit să cucerească rapid sute de kilometri pătrați de teritoriu.

Well that's a new one. Pilots of a Russian bomber left an appeal to the Ministry of Defence written on a glide bomb complaining about lack of bonus pay for bombing their own country:

"Dear Ministry of Defence, I’m FAB with UMPK.

Soon I will fly to destroy occupiers in Kursk Obl.… pic.twitter.com/dvK2O4ds6U