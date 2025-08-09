Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a avertizat împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina”, reafirmând că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”.

„Suntem gata să lucrăm cu preşedintele Trump şi cu toţi partenerii noştri pentru o pace reală şi, mai presus de toate, durabilă. O pace care nu se va prăbuşi din cauza ambiţiilor Moscovei", a continuat Volodimir Zelenski într-un videoclip postat pe reţelele sale de socializare.

Preşedintele ucrainean a menţionat totuşi că summitul Trump-Putin, programat în Alaska, va avea loc „la mare distanţă de acest război care face ravagii pe teritoriul nostru, împotriva poporului nostru, şi care nu se poate termina fără noi, fără Ucraina”. „Cred în poporul nostru”, a continuat Zelenski, care solicită de mai multe săptămâni o întâlnire tripartită cu omologii săi rus şi american - o opţiune care nu a fost luată în considerare până acum de Kremlin.

„Nu vom recompensa Rusia pentru acţiunile sale. Poporul ucrainean merită pacea, dar toţi partenerii trebuie să înţeleagă ce este o pace demnă”, continuă Zelenski, subliniind că Moscova „a început războiul".

This war must be brought to an end—and Russia must end it. Russia started it and is dragging it out, ignoring all deadlines, and that is the problem, not something else. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Poziţiile Ucrainei şi Rusiei sunt în continuare ireconciliabile

Rusia cere Ucrainei să cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la apartenenţa la NATO.

Aceste cereri sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi desfăşurarea unui contingent european, la care Rusia se opune.

Preşedintele SUA a dat Rusiei un ultimatum săptămâna trecută, care a expirat vineri, pentru a avansa în negocierile cu Kievul sau pentru a se confrunta cu noi sancţiuni americane.

Ofensiva rusă pe scară largă împotriva Ucrainei, care a început în februarie 2022, s-a soldat cu cel puţin zeci de mii de morţi în ambele ţări şi a provocat distrugeri imense. După mai mult de trei ani de lupte, poziţiile Ucrainei şi Rusiei sunt încă ireconciliabile. Rusia este acuzată că blochează discuţiile prin menţinerea unor cerinţe maximaliste, în condiţiile în care forţele sale au întâietate pe linia frontului şi continuă să câştige teren acolo.

