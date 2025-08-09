Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 15:46
965 citiri
Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”
Donald Trump și Volodimir Zelenski FOTO X/@ankasamorg

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a avertizat împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina”, reafirmând că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”.

„Suntem gata să lucrăm cu preşedintele Trump şi cu toţi partenerii noştri pentru o pace reală şi, mai presus de toate, durabilă. O pace care nu se va prăbuşi din cauza ambiţiilor Moscovei", a continuat Volodimir Zelenski într-un videoclip postat pe reţelele sale de socializare.

Preşedintele ucrainean a menţionat totuşi că summitul Trump-Putin, programat în Alaska, va avea loc „la mare distanţă de acest război care face ravagii pe teritoriul nostru, împotriva poporului nostru, şi care nu se poate termina fără noi, fără Ucraina”. „Cred în poporul nostru”, a continuat Zelenski, care solicită de mai multe săptămâni o întâlnire tripartită cu omologii săi rus şi american - o opţiune care nu a fost luată în considerare până acum de Kremlin.

„Nu vom recompensa Rusia pentru acţiunile sale. Poporul ucrainean merită pacea, dar toţi partenerii trebuie să înţeleagă ce este o pace demnă”, continuă Zelenski, subliniind că Moscova „a început războiul".

Poziţiile Ucrainei şi Rusiei sunt în continuare ireconciliabile

Rusia cere Ucrainei să cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la apartenenţa la NATO.

Aceste cereri sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi desfăşurarea unui contingent european, la care Rusia se opune.

Preşedintele SUA a dat Rusiei un ultimatum săptămâna trecută, care a expirat vineri, pentru a avansa în negocierile cu Kievul sau pentru a se confrunta cu noi sancţiuni americane.

Ofensiva rusă pe scară largă împotriva Ucrainei, care a început în februarie 2022, s-a soldat cu cel puţin zeci de mii de morţi în ambele ţări şi a provocat distrugeri imense. După mai mult de trei ani de lupte, poziţiile Ucrainei şi Rusiei sunt încă ireconciliabile. Rusia este acuzată că blochează discuţiile prin menţinerea unor cerinţe maximaliste, în condiţiile în care forţele sale au întâietate pe linia frontului şi continuă să câştige teren acolo.

Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment....
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar fi fost utilizat de administrația de la Washington ca intermediar pentru menținerea unui canal discret de comunicare cu Kremlinul, relatează...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
47.500.000 de euro odata cu transferul lui Dennis Man
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat in prima jumatate a anului. Cheltuielile care au dus la depasirea subventiilor lunare

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marina Rusiei, umilită. O navă de ultimă generație s-a scufundat în port, când încă era în construcție
  2. Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump
  3. Alertă în Năvodari, după ce o fetiță de 9 ani a dispărut. Denisa a fost găsită în Mamaia
  4. Planul Israelului pentru Gaza City amplifică suferința palestinienilor și implică riscuri majore pentru Netanyahu
  5. Tensiuni în creștere. Semne îngrijorătoare că Rusia ar putea viza un nou stat european
  6. Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”
  7. Bruxelles folosește dihori pentru combaterea populației de șobolani
  8. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”. Reacția Poliției UPDATE
  9. Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului
  10. Trump a dat voie Armatei SUA, în secret, să atace cartelurile de droguri și peste granițe. Mexicul nici nu vrea să audă