"Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"

Vineri, 15 August 2025, ora 16:34
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@ZelenskyyUa
„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin.
Liderul de la Kiev a distribuit un mesaj pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce Donald Trump și-a luat zborul spre Alaska, scrie Sky News.
Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Trump declarând în cursul săptămânii că Zelenski a avut ani de întâlniri și nu a reușit să pună capăt războiului.
„Într-adevăr, miză mare”
Liderul ucrainean a afirmat că se așteaptă să primească astăzi un raport al serviciilor de informații privind „intențiile actuale ale părții ruse” și pregătirile Moscovei pentru întâlnirea din Alaska.
„Într-adevăr, miză mare”, a spus el, referindu-se la postarea anterioară a lui Trump pe rețelele de socializare.
„Lucrul cheie este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă și o discuție substanțială între lideri într-un format trilateral - Ucraina, Statele Unite și partea rusă.
Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare.
Contăm pe America.
Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a mai spus Zelenski.
Pokrovsk, în pericol
Zelenski a mai declarat că Kievul își consolidează linia frontului în jurul orașului Pokrovsk, de importanță strategică și că unități din Brigăzile 79 și 82 de Asalt Aerian operau „eficient” în est. Dar s-a luat decizia de a consolida în continuare mai multe zone din regiunea Donețk.
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două mari puteri discută pe marginea opririi războiului din Ucraina.
Rămâne de văzut dacă acest summit este doar o discuție pregătitoare unui lung șir de tratative, sau dacă deciziile se vor lua peste capul altor state implicate direct în problemă, inclusiv Ucraina și România, țara noastră având cea mai lungă frontieră cu Ucraina.
Europa și Ucraina și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratativele de pace fără consultarea statelor direct implicate, însă președintele Donald Trump a dat garanții că „tot ceea ce ține de teritorii nu se va negocia fără președintele ucrainean”.
