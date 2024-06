Mesajul lui Zelenski după ce România a decis să trimită Ucrainei un sistem de apărare PATRIOT

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat joi, 20 iunie, la scurt timp după ce CSAT a decis trimiterea unui sistem Patriot țării sale.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, Zelenski a mulțumit țării noastre și a subliniat că ”acest pas întărește securitatea nu numai în Ucraina, ci în întreaga noastră regiune și în Europa”.

”Sunt recunoscător României și Președintelui Klaus Iohannis pentru luarea deciziei de a oferi Ucrainei un sistem suplimentar de apărare aeriană Patriot. Această contribuție crucială ne va consolida scutul aerian și ne va ajuta să ne protejăm mai bine oamenii și infrastructura critică de teroarea aeriană rusă. Apreciez conducerea puternică și sprijinul principial al României pentru Ucraina. Foarte important, acest pas întărește securitatea nu numai în Ucraina, ci în întreaga noastră regiune și în Europa. Punând capăt terorii rusești acum, Ucraina previne o potențială agresiune împotriva Moldovei, României, statelor baltice și tuturor vecinilor noștri. Este esențial ca Ucraina să aibă instrumentele necesare pentru a învinge teroarea rusă acum, astfel încât nimeni altcineva să nu se mai confrunte în viitor cu acțiunile agresive ale Rusiei la scară mai largă”, este mesajul postat de președintele ucrainean.

