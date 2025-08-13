Mesajul unui lider din Europa pentru Trump, ce poate schimba totul: I-a spus un lucru groaznic despre Putin

Întâlnirea din Alaska dintre președinții Statelor Unite și Rusiei din 15 august 2025 se apropie cu pași repezi, în speranța unui final al războiului din Ucraina. Însă acum mesajul unui lider important din Europa, Keir Starmer, pentru Donald Trump, poate schimba totul. Premierul britanic i-a transmis liderului de la Casa Albă un lucru groaznic despre dictatorul rus: ”Nu aveți încredere în Putin”.

Se preconizează ca în cursul acestei săptămâni, președintele SUA va discuta cu premierul britanic și cu alți lideri europeni înaintea întâlnirii sale cu liderul rus din Alaska, de vineri, potrivit iNews.

Trump a declarat că îi va spune omologului său rus „trebuie să pui capăt acestui război (din Ucraina)” în timpul negocierilor decisive de la sfârșitul acestei săptămâni. Înaintea discuțiilor, liderul britanic de la Downing Street numărul 10 a avertizat: „Nu trebuie să ai încredere niciodată în președintele Putin”, subliniind în același timp că Ucraina trebuie să aibă ultimul cuvânt în orice propunere de pace.

În cadrul unei conferințe de presă luni, Trump a declarat că va discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni înainte de summitul de vineri cu Putin, pentru a „afla părerile tuturor” și a intra în întâlnire „pregătit din plin”.

Este probabil să existe o convorbire comună între Trump, Starmer și alți lideri europeni, care ar putea avea loc miercuri, deși detaliile sunt încă în curs de finalizare. Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al prim-ministrului, este de asemenea așteptat să poarte discuții cu omologul său din SUA, Marco Rubio, înainte de summitul din Alaska.

„Nu vom lăsa totul la voia întâmplării.” În ceea ce pare a fi o previzualizare a mesajului lui Starmer către Trump, purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului a declarat luni reporterilor: „Nu aveți încredere în președintele Putin, dar, evident, vom sprijini Ucraina”. El a adăugat: „Evident, vom sprijini președintele Trump și națiunile europene în cadrul acestor negocieri.

Dar tocmai de aceea am condus această muncă în cadrul coaliției celor dispuși, deoarece orice încetare a focului nu poate fi doar o oportunitate pentru președintele Putin de a pleca, de a se reînarma, de a se întări și apoi de a reveni"

„Așadar, nu vom lăsa totul la voia întâmplării. Ne vom asigura că suntem pregătiți astfel încât să obținem un armistițiu.” În timpul unei convorbiri telefonice luni seara, Starmer și prim-ministrul canadian Mark Carney au salutat eforturile lui Trump de a „aduce pacea” în Ucraina, potrivit premierului. Cei doi lideri au convenit că pacea „trebuie construită împreună cu Ucraina, nu impusă”, a adăugat un purtător de cuvânt.

Forțele internaționale de menținere a păcii din Ucraina

La o conferință de presă la Casa Albă, Trump a confirmat că Zelenski nu va fi invitat la discuțiile din Alaska, dar va participa la „următoarea întâlnire” cu Putin, care l-ar putea include și pe președintele SUA sau ar putea fi o întâlnire bilaterală între Putin și Zelensky.

Dar Trump a continuat să vorbească despre „schimbul” de teritorii controlate de Ucraina și Rusia ca parte a unei soluții de pace, la care Zelenski se opune. El a sugerat, de asemenea, că Putin ar putea fi nevoit să renunțe la o parte din teritoriile „prioritare” pe care le-a luat de la Ucraina.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii prioritare. Vom încerca să recuperăm o parte din aceste teritorii pentru Ucraina”, a spus el. Luni, Zelenski a semnalat liderilor europeni că ar putea fi de acord să înceteze luptele și să cedeze lui Putin zonele deja controlate de Rusia, dar nu și teritoriile noi, a raportat The Daily Telegraph.

În discursul său de seară, el a spus că nu există semne că Rusia se pregătește să pună capăt ostilităților din Ucraina. „Dimpotrivă, își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive,” a adăugat el.

Planificarea așa-numitei coaliții a celor dispuși a lui Starmer, care ar implica trimiterea în Ucraina a unei forțe de menținere a păcii conduse de Europa pentru a monitoriza orice armistițiu viitor, a început în martie. Downing Street a declarat că „planificarea operațională continuă la nivel militar”, în ciuda faptului că nu sunt planificate discuții între lideri pentru această săptămână, dar a indicat că mai sunt puține lucruri de finalizat.

Planificatorii militari au continuat să lucreze la o forță care să ajute Ucraina să-și regenereze forțele terestre, să supravegheze spațiul aerian al Ucrainei și să asigure accesul maritim la porturile din Marea Neagră, în cadrul discuțiilor „obișnuite” de când Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au convenit să creeze un sediu al coaliției la Paris luna trecută.

Întrebat dacă lucrările legate de coaliție au fost suspendate pentru a lăsa cale liberă medierii conduse de Washington în această săptămână, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a răspuns: „Nu... dacă este ceva, următorul pas este într-adevăr atingerea acelui armistițiu, astfel încât să putem apoi să punem în aplicare garanțiile de securitate”.

