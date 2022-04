Membrii trupei Metallica au donat jumătate de milion de dolari în sprijinul poporului ucrainean.

Fondurile au fost donate prin organizația de caritate ”All Within My Hands” și trimise ONG-ului ”World Central Kitchen”, care oferă hrană refugiaților ucraineni care au fost nevoiți să fugă din calea războiului, potrivit NME.

Lars Ulrich, bateristul și co-fondatorul trupei, și-a exprimat admirația pentru munca ONG-ului respectiv și liderul acesteia, bucătarul José Andrés.

”Suntem inspirați, încântați și mândri să susținem echipele lor din șase țări europene, ajutând milioanele de ucraineni aflați în nevoie.

WCK reprezintă tot ceea ce reprezintă Metallica și fundația noastră ‘All Within My Hands’, oferind hrană decentă și speranță în întreaga lume”, a transmis Lars Ulrich.

Metallica are în plan să adune în următoarele luni un milion de dolari în sprijinul refugiaților.

Our friend @Andrew_Cremeans has donated a new, incredible design for the @AWMHFoundation’s #MonthsOfGiving2022 t-shirt! Proceeds from the sale of this shirt go to @WCKitchen’s #ChefsForUkraine campaign.

Pre-order yours ➡️ https://t.co/zdIbL3sDtN#AWMH #MetallicaGivesBack #WCK pic.twitter.com/GZE0NJVk6U