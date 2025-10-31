Un rus proeminent îngrozește Kremlinul: Sfârșitul lui Putin vine în curând

Mihail Hodorkovski, un rus proeminent care a petrecut peste 10 ani în închisorile Moscovei, acum îngrozește Kremlinul, fiind acuzat de Serviciul federal de Securitate (FSB) că împreună cu Comitetul Anti-Război rus vrea să preia puterea în Rusia. Acum, opozantul care trăiește în exil la Londra, spune că Putin știe că sfârșitul lui vine în curând, iar regimul său are un călcai al lui Ahile, care trebuie exploatat acum.

Vladimir Putin are o trăsătură bine cunoscută rușilor: îi zdrobește fără milă pe adversarii politici, dar inventează întotdeauna pretexte „non-politice” pentru a face acest lucru, spune Hodorkovski, potrivit iNews.

Pentru conducători ca el, academicienii Serghei Guriev și Daniel Treisman au inventat termenul „dictatori manipulatori” - oameni care ascund natura autoritară și ilegală a puterii lor. Mihail Hodorkovski a petrecut mai mult de 10 ani în închisoarea lui Putin pentru că l-a numit pe el și cercul său interior hoți și oficiali corupți în față. Dar dosarul său penal a constat în acuzații economice fabricate în grabă.

A fost ținut în închisori situate în unele dintre cele mai îndepărtate părți ale Rusiei - de la o colonie la granița cu Mongolia la una la granița cu Finlanda. A supraviețuit unui atentat la viața sa, când un coleg de celulă l-a înjunghiat. Și de patru ori și-a pus viața în pericol când a intrat într-o grevă a foamei fără vlagă, gata să moară dacă cererile sale nu erau îndeplinite.

”Toată Rusia și întreaga lume au înțeles clar că aceasta era persecuția unui adversar politic. Dar, pe tot parcursul închisorii mele, Putin a negat cu încăpățânare orice motivație politică din spatele urmăririi penale a mea, a spus opozantul rus. Acum două săptămâni, a aflat că FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) anunțase că el și 22 dintre colegii săi din Comitetul Anti-Război Rus, grupul de opoziție pe care l-a fondat în 2022 împreună cu alți ruși proeminenți pro-democrați, plănuiam, se presupune, să preluăm puterea în Rusia.

Declarația care anunța presupusul nostru plan de lovitură de stat include și porțiunea obișnuită de minciuni - despre presupusa noastră pregătire pentru o răsturnare armată a lui Putin, „participarea la o organizație teroristă” și „finanțarea unităților naționaliste paramilitare ucrainene”.

Omul de afaceri rus explică: ”În octombrie 2025... a fost înființată în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei [APCE] o așa-numită ”Platformă a Forțelor Democratice Ruse”. Domnul Hodorkovski a prezentat această platformă țărilor occidentale ca o ”adunare constitutivă a perioadei de tranziție” și o alternativă la autoritățile Federației Ruse.”

Iată adevăratul motiv pentru care FSB a desemnat un grup mare de anchetatori să pregătească urgent acuzații împotriva a 23 de membri ai Comitetului Anti-Război. Aceasta este o operațiune majoră, iar amploarea și gravitatea sa sugerează că decizia a fost luată la nivel prezidențial.

Teama lui Putin

Ce a provocat o reacție atât de isterică din partea lui Putin și a Kremlinului - și de ce? Da, s-a întâmplat ceva foarte important la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), cu sediul la Strasbourg. Opoziția rusă a atins, pentru prima dată, un grad de consolidare suficient pentru a obține recunoaștere acolo.

Organizația APCE a votat pentru crearea unei platforme rusești compuse din forțe de opoziție anti-Putin. Acum, pentru prima dată din martie 2022, Rusia va fi reprezentată la adunare. Doar că de data aceasta nu vor fi prezenți oficiali ai lui Putin, ci reprezentanți ai opoziției democratice și anti-război din Rusia.

Acest lucru este semnificativ - deși în principal într-un sens simbolic. Este mai mult un forum de discuții decât un organ de conducere. Așadar, ce a speriat atât de mult Kremlinul? ”Am o singură explicație. Legitimitatea internațională a opoziției ruse ar putea deveni un factor major în cazul unei schimbări bruște de putere”.

Imaginați-vă că Putin moare sau devine incapabil – nu este cea mai exagerată presupunere despre un dictator de 73 de ani. Cum își va păstra elita lui Putin puterea, averea și impunitatea pentru crimele pe care le-a comis? Ce vom avea în Rusia după Putin? Un prim-ministru pe care nimeni nu l-a ales, dar care a fost numit de Putin. Judecători numiți de Putin. Un parlament ale cărui locuri au fost ocupate prin alegeri trucate și în a cărui legitimitate nimeni nu crede.

Într-o astfel de situație, o delegație a opoziției ruse recunoscută de instituțiile democratice occidentale (cum ar fi APCE) devine forța cea mai legitimă. Ar putea juca un rol decisiv în perioada de tranziție și în conturarea viitorului Rusiei - dacă Occidentul va da curs acestor semne promițătoare de sprijin timpuriu.

Acest lucru îl îngrozește pe Putin și anturajul său. Acesta este motivul pentru care se grăbesc să aducă cele mai grave acuzații, în încercarea de a discredita și intimida opoziția rusă care câștigă recunoaștere internațională. Când va avea loc această tranziție de putere și de ce este Kremlinul atât de tensionat în acest moment? Nu pot spune cu siguranță. Dar acțiunile lor clarifică un lucru: regimul însuși crede că s-ar putea întâmpla foarte curând.

Nu putem prezice momentul exact. Dar altceva contează mai mult: acum cunoaștem slăbiciunea cheie - călcâiul lui Ahile - a regimului Putin. Este teama ca opoziția democratică rusă să câștige legitimitate. Putin se teme de acest lucru mai mult decât de sancțiuni - și chiar mai mult decât de rachetele de croazieră Tomahawk.

