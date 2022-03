Noi imagini despre implicarea civililor ucraineni în conflictul cu trupele ruse au fost făcute publice miercuri, 2 martie.

În Enerhodar, acolo unde se află cea mai mare centrală nucleară a Europei, ucrainenii au făcut baraje pe străzi și s-au adunat cu miile la intrările în oraș pentru a bloca tancurile Rusiei.

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx

”Mii de ucraineni merg la miting împotriva armatei ruse care vrea să ocupe cea mai mare centrală atomică din Europa, din Enerhodar”, se arată într-o altă postare pe Twitter.

Thousands of #Ukrainians go to the rally against the Russian military who want to occupy the biggest Atomic Station in Europe Enerhodar. pic.twitter.com/ehrepehpp4