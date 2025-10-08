Criză fără precedent în armata rusă. Comandanții aplică tot felul de măsuri pentru a stopa fenomenul, chiar și confiscarea cardurilor bancare

Criză fără precedent în armata rusă. Comandanții aplică tot felul de măsuri pentru a stopa fenomenul, chiar și confiscarea cardurilor bancare
Pe fondul unei crize fără precedent în armata rusă, comandanții confiscă cardurile bancare ale soldaților înainte de a-i trimite pe front, într-o măsură menită să prevină dezertările.

Un agent infiltrat ATESH dezvăluie modul în care frica, represaliile și tensiunile interne transformă serviciul militar într-o capcană a cărei cheie lipsește. El a povestit cum comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk, arată Digi 24.ro

Măsura pare să aibă scopul de a împiedica soldații să acceseze fondurile personale. Comandantul a promis că va returna cardurile după relocare. ATESH a calificat acțiunea ca fiind ilegală și a declarat că a interzis oricui să vorbească, amenințând cu „obnulit” – un termen rus care înseamnă a ucide – pe cei care o fac.

Măsura vine pe fondul unei creșteri a dezertărilor din armata rusă care s-au dublat în 2025 față de 2024. La ritmul actual, cel puțin 70.000 de soldați – aproximativ o zecime din contingentul rus din Ucraina – ar putea abandona unitățile lor în acest an.

Frontelligence Insight, analizând zeci de mii de dosare de serviciu și documente interne, a constatat că soldații contractuali reprezintă majoritatea dezertorilor. Unele brigăzi reușesc să recupereze majoritatea dezertorilor, dar numărul total continuă să crească.

Creșterea continuă în ciuda pedepselor severe – inclusiv acțiuni extrajudiciare și, în unele unități, tortură, execuții înscenate și alte represalii – evidențiind problemele profunde din armata rusă, se arată în raport. Anterior, ATESH a raportat că unii soldați ruși din regiunea Herson au dat foc propriilor vehicule și mijloace de transport pentru a evita avansarea către pozițiile de pe linia frontului.

