Mii de ucraineni protestează în Melitopol, oraș ocupat de ruși. Versiunea prezentată la Moscova VIDEO

Mii de ucraineni protestează vineri, 4 martie, pe străzile din Melitopol, oraș capturat de invadatorii ruși, față de războiul declanșat de Moscova.

Mii de ucraineni s-au adunat în piața centrală a orașului și mărșăluiesc pe străzi fluturând steagurile Ucrainei și scandând mesaje precum „Rușine, rușine!” sau „Glorie Ucrainei!”.

Aflat în sudul Ucrainei, între Crimeea și portul Mariupol, Melitopol a ajuns sub control rusesc după o rezistență dârză.

De cealaltă partea, agenția de la Moscova Tass a publicat un articol în care a susținut că „eliberarea” Melitopolului s-ar fi făcut fără rezistență.

„În seara zilei de 26 februarie, după regruparea în apropierea localității populate Azovskoie (Ucraina), unitățile rusești au plecat în marș, și au intrat în Melitopol, fără a întâmpina rezistență. Locuitorii Melitopolului au salutat trupele ruse care se mișcau în jurul orașului. Unii cetățeni în vârstă au ieșit în stradă fluturând steaguri roșii”, a spus ministerul apărării de la Moscova.

Realitatea din teren pare a fi însă diferită.

