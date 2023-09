Atac cu rachetă asupra cartierului general al Flotei ruse la Marea Neagră. Un militar rus, dat dispărut VIDEO

Un militar rus a fost dat dispărut în urma unui atac ucrainean cu rachetă vizând cartierul general al Flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, în Crimeea anexată, anunţă vineri Ministerul rus a Apărării, relatează CNN.

Guvernatorul Crimeei, Mihail Razvojaiev, a avertizat într-o postare pe Telegram că este posibil să aibă loc alt atac şi i-a îndemnat pe locuitori să evite centrul oraşului.

El a anunţat ulterior că nu mai exietă niciun ”pericol de rachetă şi aviaţie”. Oficiali ucraineni nu au reacţionat imediat după acest atac.

Ucrainenii au reușit, vineri, 22 septembrie, o lovitură spectaculoasă, distrugând sediul Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagră, situat în centrul oraşului Sevastopol, în Crimeea.

More footage from the HQs of the Black Sea Fleet of the Russian Federation in Sevastopol after Ukrainian missile strike. pic.twitter.com/C1hscJLuh6