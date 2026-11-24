Grupul ucrainean Metinvest, deținut de miliardarul Rinat Ahmetov, va închide fabrica de țevi din Iași, la scurt timp după ce a preluat-o, invocând pierderile economice provocate de restricțiile comerciale ale UE și de întreruperea aprovizionării cu materie primă din Ucraina. Decizia vizează concedierea colectivă a 194 de angajați.

Metinvest a explicat, pentru Profit.ro, că decizia vine pe fondul restricțiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oțel al UE și al întreruperilor aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special din Zaporizhstal, în urma atacurilor rusești.

"Grupul Metinvest confirmă că acționarii Metinvest Tubular Iași au aprobat decizia de suspendare a producției la fabrica din România, în urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilității sale economice. Decizia vine pe fondul restricțiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oțel al UE și al întreruperilor aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special din Zaporizhstal, în urma atacurilor rusești. Combinația acestor factori a făcut ca operațiunile continue să fie nesustenabile din punct de vedere economic.

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Au fost evaluate surse alternative de materii prime, dar s-au dovedit neviabile din punct de vedere economic în condițiile actuale ale pieței. Grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaților săi și a familiilor acestora. Metinvest avea planuri ambițioase de dezvoltare a instalației și de creștere a producției, dar circumstanțe independente de voința companiei au făcut ca aceste planuri să nu fie susținute în condițiile actuale.

Toate procedurile legate de angajare vor fi desfășurate în conformitate cu legislația românească și cu contractele colective aplicabile, cu respectarea deplină a drepturilor angajaților. Decizia reflectă mediul actual de piață și de reglementare. Orice luare în considerare viitoare a reluării producției în România ar depinde de o îmbunătățire semnificativă a condițiilor economice și de reglementare, inclusiv de modificările aduse contingentelor de import ale UE aplicabile Ucrainei.

Metinvest se angajează să poarte un dialog constructiv cu autoritățile române și instituțiile europene privind măsurile de sprijinire a competitivității industriei siderurgice și de protejare a capacității industriale și a ocupării forței de muncă în România", a transmis grupul ucrainean sursei citate.

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Compensații pentru angajați

Un total de 194 de angajați dintre cei 195 sunt vizați de o procedură de concediere colectivă ce urmează să fie declanșată, fiind notificate deja Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial al Muncii.

Vor exista și compensații pentru o parte dintre angajați. Cei cu vechime de peste zece ani primesc 10.000 de lei net, iar cei cu vechime de peste 30 de ani primesc 25.000 de lei.

Restul compensațiilor se oferă în baza prevederilor din contractul colectiv de muncă: un avantaj al angajaților este că vechimea se calculează inclusiv pentru perioada anterioară preluării sau transformării companiei. La calcularea vechimii nu se ține cont de „modificările în structură sau acționariat”, se precizează în notificare.

În perioada următoare, după o discuție cu sindicatele, urmează transmiterea preavizelor individuale către fiecare angajat.

Fabrica a închis anul trecut cu afaceri de 304,6 milioane lei (în scădere cu 20% comparativ cu anul precedent) și o pierdere de 66,4 milioane lei (în scădere cu 319%), cu 170 de angajați.

Datoriile au urcat la 138,3 milioane lei, de la 111,9 milioane lei.

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