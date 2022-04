Miliardari născuți în Rusia care cer Forbes să nu-i numească ruși

Forbes subliniază că a observat în ultimii ani, nu doar în ultimele luni, o tendință în creștere a unor miliardari care s-au născut în Rusia, dar nu vor să fie numiți ruși.

Primul amintit de celebra publicație este Pavel Durov, care s-a născut la Sankt Petersburg și a creat aplicația Telegram, acum un instrument de comunicare esențial pentru ucraineni. Purtătorul său de cuvânt a declarat pentru Forbes: ”Pavel a părăsit Rusia cu mulți ani în urmă fără intenția de a se întoarce”. Durov locuiește în Dubai și a anunțat că a devenit cetățean francez în 2020, arată Forbes.

Nik Storonsky, cofondatorul în vârstă de 37 de ani al Revolut, cu sediul central la Londra, a crescut în Rusia, dar a părăsit țara când avea 20 de ani. Storonsky a criticat războiul și a inițiat o campanie de ajutorare a ucrainenilor. El are cetățenie britanică și rusă.

Un alt miliardar citat este Eugene Shvidler, cunoscut drept cel mai bun prieten și partener de afaceri al lui Roman Abramovici. Shvidler deține active în afaceri rusești din oțel și nichel, dar a insistat de mult că nu este rus. Un asociat al acestuia sublinia că ”domnul Shvidler nu este și nu a fost niciodată cetățean al Federației Ruse”, deși s-a născut în Rusia. Are cetățenie americană din 1994 și britanică din 2010.

Len Blavatnik este născut în Ucraina, crescut în Rusia, dar a emigrat la 21 de ani, în 1978, în America. Este cunoscut pentru investițiile în afaceri cu Warner Music, producătorul de chimicale LyondellBassell și casa de modă Tory Burch, dar și pentru donații majore către faimoasele universități Stanford, Harvard și Oxford.

”Nu este rus, nu a fost niciodată rus și nu este un oligarh”, declara în 2018, pentru Forbes, purtătorul său de cuvânt.

Pavel Durov and several other entrepreneurs asked Forbes magazine not to call them #Russian businessmen, since they left the country long time ago and are not going to return. pic.twitter.com/3RWLUAvWLr