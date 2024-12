Soldații ucraineni au luat cu asalt un grup de militari ruși ascunși în tranșee. „Ieși afară, prostule!” VIDEO

Ministerul ucrainean al Apărării a făcut publice imagini filmate cu o cameră montată pe casca unui soldat, din timpul unui atac al trupelor speciale ucrainene, care au luat cu asalt soldați ruși ascunși în tranșee.

Din imagini se poate observa cum atacul e întrerupt de apariția unor drone rusești, pe care soldații ucraineni încearcă să le doboare cu armele automate.

„Operatorii din cadrul Regimentului 3 de Operațiuni Speciale au curățat pozițiile inamicului și au securizat zona. Ei au eliminat trei soldați ruși și au luat un al patrulea prizonier”, a anunțat Ministerul ucrainean al apărării.

Assault operation from the first-person perspective.

Operators from the 3rd Special Operations Regiment cleared enemy positions, secured the area, and brought in a friendly unit. They eliminated three russian soldiers and forced another one to surrender. pic.twitter.com/yKhFjwTows