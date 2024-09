O unitate ucraineană a publicat un clip video filmat din dronă care arată un atac desfășurat cu lansatoare HIMARS asupra unui convoi militar rusesc ce făcuse greșeala de a se opri din mișcare.

„O întreagă coloană inamică s-a oprit la marginea drumului. Nu se știe ce a cauzat oprirea: comandantul a ieșit să fumeze sau ceva se stricase. Dar cert este că o grămadă de vehicule erau concentrate într-un singur loc”, se spune într-un mesaj postat pe Telegram de Regimentul 14 Separat al forțelor de drone ucrainene.

”Îi învățăm pe ruși noțiunile de bază ale logisticii militare - gratuit și cu o răsturnare de situație! Piloții noștri au decis să reamintească inamicului elementele de bază ale logisticii militare: convoaiele nu pot fi oprite la jumătate drumului sau, mai bine, echipamentul trebuie dispersat. În loc de nota doi în catalog, rușii au primit un baraj de foc!“, mai spun aceștia.

HIMARS strike using cluster munition on Russian military convoy on the Donetsk front.

