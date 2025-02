Zona de apărare Torețk din estul Ucrainei continuă să fie un punct fierbinte pe harta frontului, iar pentru trupele rusești, mina Torețk a devenit un veritabil Triunghi al Bermudelor. Aici, forțele de ocupație par să fie captive într-o luptă continuă din care doar o mică parte reușește să scape. În această zonă, atacurile inamice sunt repetate, însă succesul este o raritate, iar încercările de a schimba soarta au decât un preț foarte ridicat. Jurnalistul militar ucrainean Bohdan Miroșnikov descrie aceasta ca fiind o situație care „sfidează logica”, în condițiile în care „mulți participă la asalt, dar doar câțiva scapă”, scrie Zerkalo Nedeli.

Conform raportărilor recente ale Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW), luptele din apropierea minei Torețk continuă cu intensitate. În ciuda ofensivei rusești de la începutul lunii februarie, care s-a concentrat pe zonele de la nord de Torețk, în apropiere de Dilivka și Șcerbinivka, trupele rusești nu au reușit să cucerească nici măcar un centimetru de teritoriu. De asemenea, Miroșnikov evidențiază dificultățile extreme în zone precum Krimske, unde linia de contact se schimbă constant, iar luptele pentru fiecare casă și grădină sunt la ordinea zilei.

This is what Toretsk looks like today. Once a thriving city in the Donetsk region, it now lies in ruins. Homes destroyed, lives shattered — all devastated by Russia's war against Ukraine.

