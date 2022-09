Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a luat măsuri după ce Iranul a furnizat Rusiei drone kamikaze.

Ambasadorului iranian a rămas fără acreditare și totodată, a fost redus și numărul diplomaților ambasadei Iranului la Kiev, se arată într-un mesaj pe Twitter.

The Ministry of Foreign Affairs of #Ukraine deprived the #Iranian ambassador of accreditation, and also reduced the number of diplomats of the Iranian embassy in #Kyiv.

The reason is the supply of kamikaze drones by #Tehran to #Russia. pic.twitter.com/Cp06VHbkhD