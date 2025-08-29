Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 14:29
250 citiri
Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
Ministra de externe, Oana Ţoiu FOTO Facebook/Oana Toiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, participă la reuniunile informale ale miniștrilor UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat al MApN, între 28 și 29 august, miniștrii Apărării din UE se reunesc pentru a discuta consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina și evoluțiile Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM). Ministrul Moșteanu va reconfirma angajamentul României de a contribui activ la securitatea europeană și sprijinul ferm pentru Ucraina.

Printre temele de discuție se numără implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030, planul Readiness 2030, precum și adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC) la contextul geopolitic actual și la noile amenințări de securitate.

Reuniunea miniștrilor Apărării va fi urmată de cea a miniștrilor de Externe, în perioada 29-30 august, România fiind reprezentată de ministrul Oana Țoiu. Potrivit MAE, discuțiile se vor concentra pe: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinul continuu pentru Kiev și coordonarea presiunii asupra Moscovei; utilizarea activelor înghețate ale Rusiei; evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza; îmbunătățirea eficienței procesului decizional în Politica Externă și de Securitate Comună a UE.

Reuniunea va fi co-prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen.

În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni și o întâlnire cu comunitatea de români din Danemarca.

Reuniunile vin în contextul recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au vizat inclusiv Delegația Uniunii Europene la Kiev.

