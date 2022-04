Ministrul leton de Externe: ”Devine clar că singura țară din lume care are nevoie de o denazificare reală este Federația Rusă”

Ministrul leton de Externe Edgars Rinkevics a declarat că Rusia este singura ţară care are nevoie de denazificare. Mesjaul a fost postat pe rețelele sociale.

„Văzând atât de multe scene oribile de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise de trupele ruse în Ucraina, devine clar că singura țară din lume care are nevoie de o denazificare reală este Federația Rusă ”, a scris el pe Twitter.

After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation