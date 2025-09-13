Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian românesc și a rămas în NATO airspace timp de aproape 50 de minute.

„N-a fost doborâtă. Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian, avioanele s-au ridicat și au văzut-o. Au fost foarte aproape s-o dea jos. Drona zbura foarte jos și, la un moment dat, a plecat înapoi în Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem acum”, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3.

Oficialul a precizat că legislația în vigoare (legea 73, adoptată recent de Parlament) permite Armatei Române să doboare dronele care pătrund în spațiul aerian național: „Piloții aveau această aprobare și ar fi putut să o neutralizeze dacă era necesar. A fost doar una singură”.

Ionuț Moșteanu a mai spus că România se confruntă aproape săptămânal cu provocări din partea Rusiei la graniță: „Avem avioanele în aer aproape în fiecare săptămână, fie ale noastre, fie ale partenerilor germani. Astăzi, după ce s-au ridicat avioanele noastre F-16, s-au ridicat și două Eurofighter germane”.

Pentru populația din nordul județului Tulcea au fost emise două mesaje RO-Alert, prin care oamenii au fost avertizați să se adăpostească și să anunțe autoritățile dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat, de asemenea, după incident: „Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat timp de aproape 50 de minute în spațiul aerian al unei țări NATO. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor rusești de atac. Aceasta este o escaladare clară a războiului de către Rusia. Rutele acestor drone nu sunt o greșeală, ci decizii calculate”.

