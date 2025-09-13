Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 22:11
1901 citiri
Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării - FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian românesc și a rămas în NATO airspace timp de aproape 50 de minute.

„N-a fost doborâtă. Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian, avioanele s-au ridicat și au văzut-o. Au fost foarte aproape s-o dea jos. Drona zbura foarte jos și, la un moment dat, a plecat înapoi în Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem acum”, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3.

Oficialul a precizat că legislația în vigoare (legea 73, adoptată recent de Parlament) permite Armatei Române să doboare dronele care pătrund în spațiul aerian național: „Piloții aveau această aprobare și ar fi putut să o neutralizeze dacă era necesar. A fost doar una singură”.

Ionuț Moșteanu a mai spus că România se confruntă aproape săptămânal cu provocări din partea Rusiei la graniță: „Avem avioanele în aer aproape în fiecare săptămână, fie ale noastre, fie ale partenerilor germani. Astăzi, după ce s-au ridicat avioanele noastre F-16, s-au ridicat și două Eurofighter germane”.

Pentru populația din nordul județului Tulcea au fost emise două mesaje RO-Alert, prin care oamenii au fost avertizați să se adăpostească și să anunțe autoritățile dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat, de asemenea, după incident: „Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat timp de aproape 50 de minute în spațiul aerian al unei țări NATO. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor rusești de atac. Aceasta este o escaladare clară a războiului de către Rusia. Rutele acestor drone nu sunt o greșeală, ci decizii calculate”.

Ajutorul militar al României pentru Ucraina, secret de stat: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele”
Ajutorul militar al României pentru Ucraina, secret de stat: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele”
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, stabilite împreună cu armata ucraineană în funcție de nevoile acesteia și de stocurile disponibile ale armatei române, a...
Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte...
#razboi Ucraina, #Ionut Mosteanu, #MApN, #drona ruseasca, #Ucraina , #drona
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anomalii magnetice. Locuri de pe Pământ unde busolele sunt complet inutile
  2. Astronomii detectează un semnal inexplicabil provenit din afara galaxiei noastre
  3. Marco Rubio consideră ”inacceptabilă” prezența dronelor rusești pe teritoriul Poloniei
  4. Donald Trump: „Administrația mea va lansa o investigație asupra lui George Soros pentru finanțarea protestelor”
  5. Mossad s-a opus unei operațiuni de lichidare a liderilor Hamas în Qatar. Premierul Netanyahu a mers înainte cu un atac aerian
  6. Rusia a desfășurat rachete balistice Iskander cu potențial nuclear la granița cu Polonia
  7. Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
  8. Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării ale Moscovei. Dronele Kievului au ajuns în Bașchiria, la 900 km de la granița rusă
  9. Pensionari de top în aparatul de stat. Cine câștigă cel mai mult din cumulul pensie-salariu înainte de reformă
  10. Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului