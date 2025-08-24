Ministrul Ionuț Moșteanu a mers la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei: "Fiecare zi de rezistență înseamnă mai multă siguranță pentru România" FOTO

Duminica, 24 August 2025
Ministrul român al Apărării la Kiev - Foto Ionuț Moșteanu, Facebook

"Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri", a transmis duminică, 24 august, ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat la Kiev.

Duminică, Ucraina sărbătorește 34 de ani de la proclamarea independenței față de fosta URSS.

"Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate", a transmis Ionuț Moșteanu.

"Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei", a avertizat ministrul român al Apărării.

Cu câteva zile mai înainte, MApN transmitea un mesaj în care preciza că Armata Română este "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina".

