Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține că cinci copii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani au fost arestați în timpul protestelor din Moscova, organizate după atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

„Putin duce un război cu copiii. În Ucraina, unde rachetele au lovit grădinițe și orfelinate, și în Rusia. David și Sofia, în vârstă de 7 ani, Matvei, 9 ani, Goșa și Liza, în vârstă de 11 ani, au petrecut noaptea asta în spatele gratiilor în Moscova pentru afișele cu „Nu războiului”. Atât de speriat este omul”, a scris Dmytro Kuleba pe Twitter.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut