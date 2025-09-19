Cum „testează” Rusia NATO, dar evită un atac „tradițional”. „Un adevărat război cognitiv”

Autor: Adriana Ciubotaru
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 17:01
Cum „testează” Rusia NATO, dar evită un atac „tradițional”. „Un adevărat război cognitiv”
Soldați NATO Foto: Facebook/NATO

Președintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a declarat vineri, 19 septembrie, la un forum de dezbateri, că nu crede că Rusia va ataca 'tradițional' Alianța, dar a apreciat că urmează 'o perioadă lungă de testare a vigilenței, un război cognitiv'.

'Suntem evident îngrijorați când vedem o dronă sau mai multe survolând spațiul nostru aerian și NATO se organizează bine (...) Sunt mai puțin preocupat de riscul militar tradițional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv, care să provoace o reacție a unei NATO foarte puternice, care investește foarte mult în apărare. Dar vom avea în fața noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenței noastre, un adevărat război cognitiv cu opiniile noastre publice, construind pe temerile justificate sau amplificate', a afirmat el.

Mircea Geoană s-a referit în acest context la atacuri cibernetice și infrastructuri vulnerabile, care trebuie protejate.

'Avem în față o perioadă foarte complicată, în care vom fi testați ca societate - dacă suntem suficient de dârji, rezilienți, dacă noi, ca societate, ca români, ca românce, avem capacitatea să înțelegem că nu totul e despre război, ci totul este despre rezistența noastră de a merge înainte', a mai afirmat fostul secretar general adjunct al NATO.

El a deschis sesiunea Aspen European Strategic Forum, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

În cadrul discursului inaugural, Geoană a apreciat că aceștia sunt 'anii definitorii' pentru Europa, legați de influența pe care această regiune o va avea.

'Ajutarea Ucrainei să reziste, să fie parte din familia noastră, va fi parte a testului legat de ceea ce va fi Europa în următoarele decenii', a completat acesta, mărturisind că își dorește un rol mai mare pentru România și țările din regiune.

'Pentru România, spun din suflet (...), cred că nu ar trebui să ne bazăm pe faptul că geografia ne va duce mereu mai departe', a arătat Mircea Geoană și a făcut apel la creativitate, în contextul actualelor schimbări în politica externă.

