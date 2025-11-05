Mircea Geoană, despre relația Rusia-SUA: „Trump începe să înțeleagă că rusul știe doar cu forța”. Când ar putea avea loc un acord de pace

Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat marţi seară, 4 noiembrie, că vizita lui Putin în Alaska a fost o încercare foarte bună din partea lui Trump, însă președintele american începe să înțeleagă că „rusul știe doar cu forța". Acesta este de părere că nu va exista o „agresiune militară clasică” asupra României din partea Rusiei.

„Suntem într-o perioadă de război asimetric, nu cu tancuri, ci cu atacuri cibernetice. Aceste lucruri vor continua. Trebuie să fim pregătiți pentru acest tip de chestiuni. Sunt absolut convins că nu va exista o agresiune de tip militar clasic din partea Rusiei, nu are sens. Dar vom avea provocări, incidente care să ducă la erodarea încrederii populației în instituții", a spus Geoană la Antena 3CNN.

El a subliniat că Trump începe să înţeleagă „uşor-uşor” că Putin speră că Europa se va decupla de America.

"Cred că Trump a făcut bine încercând să-l scoată pe Putin din zona încrâncenată în care spune ”niciodată o Ucraină independentă”. Eu mă uit la lucrurile acestea — pompa avionului F-35, covorul roșu, Alaska — ca la elementele unui joc, un fel de coregrafie de diplomație la nivelul cel mai înalt.

Ads

În mod logic, mai întâi încerci elementul de curtoazie: îl flatezi, îl scoți din izolare. În clipa de față, președintele Trump vrea pace în Ucraina. Întrebarea este câtă presiune suplimentară, cu atenție, este dispus să pună pe economia și relațiile Rusiei. Sunt absolut convins că, la întâlnirea cu președintele Xi, Trump a ridicat subiectul sprijinului chinezesc pentru Rusia”, a adăugat Geoană.

Geoană estimează că în prima jumătate a lui 2026 am putea vedea „un început de acord” de pace dacă presiunea asupra Rusiei și sprijinul pentru Ucraina vor continua.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com