Filmulețul ce dezvăluie care vor fi misiunile de luptă ale avioanelor F-16 primite de Ucraina VIDEO

Un videoclip publicat duminică de președintele Volodimir Zelenski sugerează ce misiuni ar putea avea noile avioane de vânătoare împotriva rușilor încă de la început.

Videoclipul arată un F-16 ucrainean înarmat cu racheta AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, cunoscută sub numele de AMRAAM, și cu racheta AIM-9. Și alte imagini au arătat avioanele în această configurație.

Această încărcătură specială, care nu include nicio muniție aer-sol, sugerează că Ucraina ar putea utiliza inițial F-16 într-o misiune aer-aer, spre deosebire de misiunile de sprijin aerian apropiat (CAS) sau de suprimare și distrugere a apărării antiaeriene inamice (SEAD/DEAD).

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about…

AIM-120 este o rachetă ce poate fi folosită pe orice vreme, cu radar activ care o face mai puțin dependentă de aeronavă, dar este disponibilă în diferite variante cu diferite raze de acțiune și capacități.

Oficialii ucraineni au semnalat anterior că ar putea primi cele mai noi AIM-120D, care au o rază de acțiune mai mare decât versiunile mai vechi. Dar experții au speculat că, având în vedere riscul ca acestea să cadă în mâinile rușilor, acest lucru este puțin probabil. Ei au spus că este posibil ca Kievul să poată obține sau chiar să aibă deja varianta C.

Cealaltă armă vizibilă în imaginile cu F-16 din Ucraina este AIM-9 Sidewinder, o rachetă aer-aer supersonică, cu rază scurtă de acțiune, care a intrat în serviciu în anii 1950. Deși este un sistem mai vechi, este considerat foarte performant.

Ucraina dispune de AIM-9M, o variantă cu o rază de acțiune de 16 km. Wall Street Journal a scris săptămâna trecută că Ucraina va primi cea mai nouă variantă AIM-9X.

Dacă forțele aeriene ucrainene ar primi AIM-120D și AIM-9X, avioanele F-16 ale țării ar putea lansa cele mai avansate rachete aer-aer americane, oferindu-le o capacitate îmbunătățită de luptă aeriană.

pic.twitter.com/AJvacfJBOP