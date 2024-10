Misterul armei secrete a Rusiei doborâtă în ​​Ucraina. Seamănă cu drona americană creată cu un deceniu în urmă

Când două urme de vapori albi traversează cerul lângă linia frontului în estul Ucrainei, tinde să însemne un lucru. Avioanele rusești sunt pe cale să atace.

Dar ceea ce s-a întâmplat în apropierea orașului Kostiantînivka a fost fără precedent. Urma inferioară s-a despărțit în două și un nou obiect a accelerat rapid spre cealaltă urmă de vapori până când acestea s-au intersectat și o lumină portocalie strălucitoare a luminat cerul.

A fost, așa cum credeau mulți, un avion de război rus care a doborât un altul în așa-numitul foc prietenes la 20 km de linia frontului sau un avion cu reacție ucraineană care a doborât un avion rusesc?

Intrigați, ucrainenii au aflat curând după ce au studiat resturile căzute că tocmai au asistat la distrugerea celei mai noi arme rusești - drona de luptă stealth S-70, scrie BBC.

Aceasta nu este o dronă obișnuită. Numit Ohotnik (Vânător), acest vehicul greu, fără pilot, este la fel de mare ca un avion de luptă, dar fără cabina pilotilor. Este foarte greu de detectat, iar dezvoltatorii săi susțin că nu are „aproape nicio analogie” în lume.

Poate că totul este adevărat, dar în mod clar s-a rătăcit și se pare că a doua urmă văzută în videoclip a venit de la un avion rusesc Su-57, aparent urmărindu-l.

Este posibil ca avionul rus să fi încercat să restabilească contactul cu drona rătăcită, dar, deoarece ambii zburau într-o zonă de apărare aeriană ucraineană, se presupune că s-a luat decizia de a distruge Ohotnik pentru a preveni ca acesta să ajungă în mâinile inamicului.

Nici Moscova, nici Kievul nu au comentat oficial ceea ce s-a întâmplat pe cerul de lângă Kostiantînivka. Dar analiștii cred că rușii au pierdut cel mai probabil controlul asupra dronei lor, posibil din cauza bruiajului de către sistemele de război electronic ale Ucrainei.

❗️BREAKING:

Another Russian Su-25 shot down by the Ukrainians

Photos and videos of the downed plane are circulating online. There is no official information yet.

Monitoring channels report that it was shot down over Kostyantynivka. pic.twitter.com/349qve1IsK