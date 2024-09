Ucraina bagă spaima în soldații ruși, cu o invenție inteligentă: Mitraliera care trage singură, ucigând inamicii la 5 km VIDEO

Invazia lui Putin din țara vecină, care a depășit borna de 930 de zile, se află într-o dinamică continuă și rămâne cu o evoluție imprevizibilă. Acum, o altă mutare a Ucrainei bagă frica în soldații ruși: o nouă invenție tehnologică inteligentă. Trupele Kievului folosesc mitraliera autonomă care trage singură și ucide inamicii până la 5 kilometri distanță.

Ucraina folosește Steam Decks pentru a controla mitralierele controlate de la distanță pe câmpul de luptă. Steam Deck este o platformă populară folosită pentru jocuri video, potrivit Business Insider.

Utilizarea platformei Steam Deck pentru a controla sistemele de mitraliere fără pilot evidențiază influența continuă a tehnologiilor moderne în războiul din Ucraina, lucru evident și în prevalența dronelor.

De asemenea, evidențiază tendința de a folosi sisteme în moduri diferite decât cele în care au fost ele realizate.

United24 Media din Ucraina, o platformă administrată de guvern, a distribuit un videoclip cu soldații ucraineni folosind sistemul Steam Deck pentru a controla armele de la distanță pe rețelele sociale în weekend.

Videoclipul notează că mitralierele controlate de la distanță și sistemul ShaBlya care a fost dezvoltat de inginerii ucraineni și aprobat pentru utilizare și producție în masă la începutul acestui an sunt unul dintre primii „roboți” de pe linia frontului, proiectați să țintească și tragă cu mitralierele.

Sistemul mitralierei are, de asemenea, un aparat de imagine termică și camere cu câmp larg pentru localizarea țintelor și poate trage la o distanță de puțin peste trei mile (5 km), potrivit United24.

Imaginile cu mitraliera folosită în luptă arată că este controlată de sisteme portabile Steam Deck, platforme de jocuri video realizate de Valve, care sunt folosite pentru a rula jocuri populare, cum ar fi seria clasică „Halo”, „Elden Ring” și „Stardew Valley. "Steam Deck-urile sunt dispozitive de jocuri portabile relativ noi, dar au devenit populare pentru portabilitatea lor și varietatea de jocuri disponibile pe magazinul Steam.

Dar se pare că există și alte caracteristici, unele pe care ucrainenii și-au dat seama cum să le exploateze. Rapoartele despre utilizarea Steam Deck-ului în luptă au circulat încă de anul trecut.

Utilizarea acestor sisteme pentru a controla mitralierele operate de la distanță, după cum notează video United24, vorbește despre utilizarea semnificativă a unei varietăți de tehnologii diferite în acest război, mai ales când vine vorba de roboți și drone.

Ambele părți ale războiului au văzut soldați controlând de la distanță sistemele fără pilot pe câmpul de luptă. Dronele cu vizualizare la prima persoană hărțuiesc în mod constant vehiculele și trupele, dronele navale au scufundat nave de război în Marea Neagră, dronele de recunoaștere lovesc direct, iar dronele cu rază lungă de acțiune au fost folosite pentru lovituri profunde în interiorul Rusiei.

Există o varietate de beneficii pentru sistemele controlate de la distanță. Ele pot ține trupele departe de lupte, salvând potențial vieți și oferă o combinație de instrumente pentru a localiza și viza inamicii.

Dezvoltarea acestei tehnologii este în mișcare rapidă. Atât Rusia, cât și Ucraina, în special în războiul cu drone, se luptă pentru a face progrese într-un fel de cursă a înarmărilor una împotriva celeilalte. Un exemplu recent este utilizarea de către Rusia a dronelor cu fir pentru a atenua efectele bruiajului semnalului asupra sistemelor fără pilot.

