De ce se teme Putin pentru a decreta o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. Kremlinul pare să încurajeze înrolarea voluntară

Kremlinul ar fi renunțat în mare parte la strângerea de trupe pentru războiul său din Ucraina prin mobilizare scrie publicația independentă The Moscow Times.

Decizia ar fi fost determinată de faptul că liderii Rusiei s-ar teme de o reacție politică internă. În schimb, în ultimele luni s-au intensificat eforturile pentru a încuraja bărbații să se înroleze voluntar și să fie soldați contractuali.

”Acestea fiind spuse, Putin menține deschisă opțiunea mobilizării pentru orice eventualitate - primul său decret de mobilizare rămâne în vigoare din punct de vedere legal. În prezent, mai degrabă, obiectivul este de a-i convinge pe ruși să se înroleze ca soldați profesioniști. Oficialii lucrează pentru a pune în aplicare promisiunea ministrului apărării, Serghei Șoigu, de anul trecut, potrivit căreia toți oamenii mobilizați vor fi înlocuiți în cele din urmă cu militari prin contract.

”Dacă am fi cu adevărat în război cu întreaga putere a NATO, atunci mobilizarea ar fi logică și am pleca cu toții să apărăm patria. Dar ce rost are să facem asta în acest moment?”, a declarat o sursă bine plasată, citată de The Moscow Times.

În cadrul unei reuniuni de la sfârșitul anului trecut, Șoigu a anunțat planuri de consolidare a numărului total de trupe din armată, inclusiv prin înrolarea mai multor soldați contractuali. De atunci, ministerul a declarat că dorește să recruteze 521.000 de militari contractuali în 2023 (cu 116.000 mai mulți decât în anii de dinaintea războiului).

Cotă anuală pentru autoritățile regionale

Într-un mod similar cu modul în care Rusia cheamă în fiecare an bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani pentru serviciul militar obligatoriu, autoritățile regionale primesc o cotă anuală de la Ministerul Apărării pentru numărul de soldați contractuali pe care vor trebui să îi furnizeze.

”Întotdeauna a fost așa - nu este nimic nou”, a explicat o sursă regională, menționând că anul acesta cota de soldați contractuali pentru regiunea sa a fost mai mare, dar nu în mod dramatic.

Merită subliniat faptul că, la începutul acestei săptămâni, Primăria Moscovei a lansat un nou site, o linie telefonică directă și un chatbot Telegram pentru cei interesați să se înroleze în armată. Noii recruți sunt eligibili pentru tot felul de plăți speciale, inclusiv unele făcute publice de primarul Moscovei, Serghei Sobyanin - care va fi reales în toamna acestui an și care a promis recent beneficii în numerar pentru membrii familiilor soldaților în activitate.

Nicăieri în campania publicitară a primăriei nu este menționat cuvântul "Ucraina". Rugată să descrie tipul de recruți pe care Rusia vrea să îi atragă, o sursă a spus că ar trebui să fie ”cei care pur și simplu nu sunt făcuți pentru viața civilă”. Nimeni, se pare, nu este forțat să devină soldat prin contract - și trebuie să renunți la slujba ta de zi cu zi. Soldații contractuali - spre deosebire de cei supuși mobilizării - au "libertatea" de a alege.

Există, totuși, un grup care este extrem de vulnerabil la a fi convins să se înroleze - tinerii care își încheie în prezent serviciul militar. Este bine cunoscut faptul că mulți dintre acești tineri sunt ulterior ademeniți să se înroleze cu normă întreagă. Și este clar că autoritățile încearcă să accelereze această rată de conversie.

La 6 aprilie 2023, camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a votat pentru a reveni la a doua lectură a unui proiect de lege privind modificarea procedurilor de recrutare militară, care nu au mai fost modificate de zeci de ani.