”Momentul crucial” al războiului din Ucraina: ”Vor fi distruse obiective militare aflate adânc în Rusia”

Experții apreciază că ”momentul crucial” al războiului din Ucraina se apropie, în timp ce Statele Unite presează Rusia să vină la masa negocierilor. În același timp, Pete Hegseth, Secretarul de Război de la Washington, avertizează Moscova că America va impune ”costuri”. Oleksandr Merezhko, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului ucrainean, a declarat că aprobarea livrării de rachete Tomahawk de către SUA pentru Kiev ar permite ”distrugerea unor obiective militare aflate adânc în Rusia”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să-l convingă pe președintele Donald Trump să ridice miza furnizând Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA, în timpul unei vizite la Washington, vineri, 17 octombrie, potrivit Washington Post.

„Dacă nu există o cale către pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații noștri, vor lua măsurile necesare pentru a impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, le-a spus Hegseth omologilor săi europeni la o reuniune privind aprovizionarea cu mai multe provizii militare pentru Kiev, la Bruxelles. „Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să-și aducă contribuția în moduri în care numai Statele Unite le pot face.”

În timp ce Trump semnalează că se va concentra din nou asupra războiului din Ucraina, el a declarat că ia în considerare furnizarea către Kiev a unor rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, ca o modalitate de a pune presiune pe președintele rus Vladimir Putin. Ucraina a făcut deja ravagii în instalațiile petroliere ale Rusiei cu dronele sale cu rază lungă de acțiune, dar rachetele ar putea provoca pagube mai mari.

„Vor ei să aibă rachete Tomahawk în direcția lor? Nu cred. Cred că aș putea vorbi cu Rusia despre asta”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One duminică. „Aș putea spune: ”Uite, dacă acest război nu se va rezolva, voi trimite rachete Tomahawk””.

Oficialii ruși au declarat că livrările de rachete Tomahawk ar reprezenta o escaladare. Cei mai fermi susținători europeni ai Ucrainei au îndemnat Washingtonul să furnizeze armele când Hegseth a ajuns la NATO miercuri. „Dacă am învățat ceva sub președintele Trump, este aplicarea activă a păcii prin forță”, a declarat Hegseth reporterilor. „Acesta este obiectivul eforturilor noastre” în Ucraina, a adăugat el. „Vom fi puternici pentru a realiza acest lucru.”

Rusia într-un moment de răscruce

Hegseth a presat NATO să ofere mai multe fonduri în cadrul unui acord prin care europenii finanțează armele americane trimise Ucrainei și să își respecte promisiunile de a crește dramatic cheltuielile pentru apărare. „Putere de foc. Asta urmează. Ne așteptăm și vine de la NATO”, a spus el.

Administrația Trump a decis recent să furnizeze Ucrainei informații americane pentru atacuri cu rază mai lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice rusești, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, care, la fel ca altele, au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta o chestiune sensibilă.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.400 km, în funcție de variantă, comparativ cu aproximativ 290 km pentru rachetele ATACMS, pe care administrația Biden le-a furnizat Kievului. Această rază de acțiune ar putea oferi forțelor ucrainene o capacitate mai mare de a lovi ținte în interiorul Rusiei, inclusiv la Moscova.

Oleksandr Merezhko, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului ucrainean, a declarat că viitoarea întâlnire dintre Zelenski și Trump ar putea fi un „moment crucial”, deoarece președintele SUA „are acum o fereastră de oportunitate și timpul necesar pentru a aborda serios problema Ucrainei”.

El a spus că Putin se va angaja în negocieri „atunci când va exista o presiune serioasă, dacă Ucraina va primi arme precum rachetele Tomahawk - și nu doar rachetele Tomahawk - cu care putem distruge obiective militare adânc în teritoriul Rusiei”.

Între timp, oficialii ruși au avertizat asupra consecințelor grave dacă Washingtonul va trimite armele la Kiev, inclusiv un conflict direct între Rusia și NATO - o amenințare pe care Moscova a emis-o în timpul dezbaterilor anterioare privind livrările de arme către SUA. „Furnizarea acestor rachete s-ar putea termina prost pentru toată lumea. În primul rând pentru Trump”, a declarat luni fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

