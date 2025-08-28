Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO

Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană FOTO Captură video X

O persoană a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite sau date dispărute într-un atac al armatei ruse asupra unei nave de război ucrainene - un tip de atac ”rar”, anunță joi un purtător de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmîtro Pletenciuk, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării anunță, la rândul său, că această operațiune a fost realizată la gurile Dunării, cu o dronă maritimă - o noutate în cazul forțelor ruse.

⚠️ This footage captures the moment a Russian Uncrewed Surface Vessel attacked the Ukrainian medium reconnaissance Laguna-class ship “Simferopol” at the mouth of the Danube River. pic.twitter.com/xFiP97QgLk — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) August 28, 2025

”Confirmăm atacul asupra navei”, care s-a soldat cu cel puțin un mort și ”mai mulți răniți”, declară agenției ucrainene de presă Ukrinform Dmîtro Pletenciuk.

”Majoritatea membrilor echipajului este în siguranță”, anunță el.

”Căutările ale mai multor marinari militari continuă”, adaugă purtătorul de cuvânt.

Rusia a încercat să desfășoare acest tip de atac în trecut, însă el rămâne ”rar”, declară pentru AFP purtătorul de cuvânt.

Ucraina a reușit, în ultimii ani, să ”gonească” Flota rusă din sud-vestul Mării Negre.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene nu dezvăluie locul, data acestui atac și nici numele navei atacate.

Ministerul rus al Apărării anunță însă că este vorba despre ”Simferopol”, ”o navă ucraineană de recunoaștere de talie medie”.

💥SUNK: Ukrainian Recon Ship WIPED OUT By 🇷🇺 Unmanned Boats At The Mouth Of The Danube The drone-like boats had been used during July Storm exercises. Ukrainian Armed Forces have acknowledged the loss of the Simferopol vessel. 📹: 🇷🇺 MoD pic.twitter.com/ZKdL2PCdLC — RT_India (@RT_India_news) August 28, 2025

”În urma acestui atac, nava ucraineană s-a scufundat”, dă asigurări ministerul rus, care nu precizează, nici el, data atacului.

Ministerul rus a difuzat însă imagini alb-negru pe care le prezintă ca fiind filmate în timpul atacului, în care apare un vaport explodând pe apă.

Russian MoD video taken by an Inokhodets / Orion UCAV reportedly showing a naval drone strike on the Ukrainian Simferopol reconnaissance ship. Ukrainian Navy spokesman Dmytro Pletenchuk confirms that a ship was struck, killing a sailor.https://t.co/dhlO5FSEJt… pic.twitter.com/nbsCpkEM3N — Rob Lee (@RALee85) August 28, 2025

