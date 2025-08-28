Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 21:29
281 citiri
Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO
Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană FOTO Captură video X

O persoană a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite sau date dispărute într-un atac al armatei ruse asupra unei nave de război ucrainene - un tip de atac ”rar”, anunță joi un purtător de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmîtro Pletenciuk, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării anunță, la rândul său, că această operațiune a fost realizată la gurile Dunării, cu o dronă maritimă - o noutate în cazul forțelor ruse.

”Confirmăm atacul asupra navei”, care s-a soldat cu cel puțin un mort și ”mai mulți răniți”, declară agenției ucrainene de presă Ukrinform Dmîtro Pletenciuk.

”Majoritatea membrilor echipajului este în siguranță”, anunță el.

”Căutările ale mai multor marinari militari continuă”, adaugă purtătorul de cuvânt.

Rusia a încercat să desfășoare acest tip de atac în trecut, însă el rămâne ”rar”, declară pentru AFP purtătorul de cuvânt.

Ucraina a reușit, în ultimii ani, să ”gonească” Flota rusă din sud-vestul Mării Negre.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene nu dezvăluie locul, data acestui atac și nici numele navei atacate.

Ministerul rus al Apărării anunță însă că este vorba despre ”Simferopol”, ”o navă ucraineană de recunoaștere de talie medie”.

”În urma acestui atac, nava ucraineană s-a scufundat”, dă asigurări ministerul rus, care nu precizează, nici el, data atacului.

Ministerul rus a difuzat însă imagini alb-negru pe care le prezintă ca fiind filmate în timpul atacului, în care apare un vaport explodând pe apă.

Atac al rușilor aproape de România. Au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră FOTO
Atac al rușilor aproape de România. Au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră FOTO
Rusia a atacat o navă a marinei ucrainene, ucigând un membru al echipajului și rănind alții câțiva, a confirmat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmytro Pletenchuk, pentru Kyiv Independent...
„Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
„Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
La peste doi ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, ideea unor „garanții de securitate” pentru Kiev revine recurent în discursul liderilor europeni și americani. Dar ce...
#razboi Ucraina, #nava razboi ucraina, #nava scufundata Marea Neagra, #atac rusesc marea neagra , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
Adevarul.ro
ANAF, invitatul surpriza la nunti si botezuri: "Se va scumpi masa la restaurant". Ar fi vizat si darul de nunta

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO
  2. Șeful NATO, avertisment în privința atacurilor hibride ale Rusiei: "Pot lua forma unor tentative de asasinat"
  3. „Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
  4. Cele 13 tipuri de șefi îngrozitori. Cum să eviți să devii unul, potrivit unui strateg în carieră: "Frica ucide comunicarea, încrederea și inovația"
  5. Germania a emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ucraineni suspectați de sabotarea gazoductului Nord Stream
  6. Ce se întâmplă în vreme de austeritate cu A8, autostrada ce trebuie să lege Moldova de Ardeal: „Demobilizare pe șantierul lui Umbrărescu”
  7. Reacția ambasadei Bangladeshului după agresarea livratorului în București. Mesaj și pentru muncitorii aflați în România
  8. Un fost director RADET dă de pământ cu autoritățile în contextul creșterilor de prețuri care vor fi la iarnă. „Aceiași la butoane, aceiași prăduitori de buget de termoficare”
  9. Poze porno trucate cu Giorgia Meloni au apărut pe un site din Italia. Mii de femei au devenit victimele tehnicilor deepfake
  10. Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat, iar o femeie se zbate între viață și moarte VIDEO