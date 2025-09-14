„Când vom afla întregul adevăr, țara va fi îngrozită”. Un rus a filmat un cimitir plin cu morminte proaspete ale soldaților uciși în Ucraina VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 18:52
334 citiri
„Când vom afla întregul adevăr, țara va fi îngrozită”. Un rus a filmat un cimitir plin cu morminte proaspete ale soldaților uciși în Ucraina VIDEO
Morminte ale soldaților ruși morți în războiul din Ucraina FOTO: t.me/VGrudina

Un cetățean rus din regiunea Kemerovo a postat o înregistrare video dintr-un cimitir din orașul său, Myski, unde sunt vizibile zeci de morminte proaspete ale soldaților ruși. Toți ocupanții au murit în așa-numitul „District Militar de Nord”, încercând să ocupe Ucraina, scrie publicația ucraineană Dialog.UA.

„Uite ce se întâmplă aici! Aceștia sunt toți băieții noștri care au murit în ”SVO” sau cum îi spun ei (autoritățile ruse – n.r.). Iată orașul nostru, Myski. În 15 ani în Afganistan, au fost trei sau patru morți. Ei bine, uite ce se întâmplă acum! Totul este acoperit de steaguri...”, spune bărbatul în filmare.

Printre soldații decedați se află și tineri foarte aproape de vârsta majoratului.

„Uite unul foarte tânăr, născut în 2004 – un băiat de 19 ani! Uitați-vă câți sunt... Acesta, băieți, este un oraș de 40 de mii de locuitori. Și acesta nu este singurul cimitir de aici!”, a mai spus bărbatul.

„Așa stau lucrurile. Vor fi tone de morți, băieți. Mi se pare că, atunci când vom afla adevărul despre numărul lor, întreaga țară va fi îngrozită”, încheie acesta filmarea.

Kremlinul ascunde pierderile

Autoritățile ruse ascund cu grijă amploarea reală a pierderilor. Statisticile oficiale au fost clasificate încă de la începutul războiului, iar cei care încearcă să vorbească despre acest subiect se confruntă adesea cu represalii.

Totuși, realitatea nu poate fi ignorată. Imaginile din cimitirele pline de morminte proaspete arată adevărul crunt. Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 septembrie 2025, pierderile totale ale armatei ruse se ridicau la 1.094.610 persoane, dintre care 880 în ultimele 24 de ore, incluzând soldații uciși și pe cei răniți.

Conform analizelor militare, aproximativ 20-30% din pierderi reprezintă decese. Astfel, în cei patru ani de război, forțele ruse ar fi pierdut în jur de 300.000 de oameni, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari, având în vedere tactica brutală a comandamentului rus.

Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară,...
Şeful serviciului de informaţii externe al Estoniei: Rusia se teme de o cursă reală a înarmării cu Occidentul
Şeful serviciului de informaţii externe al Estoniei: Rusia se teme de o cursă reală a înarmării cu Occidentul
Rusia nu are capacitatea de a susţine o cursă a înarmării cu Uniunea Europeană, dacă statele membre îşi respectă angajamentele asumate privind creşterea producţiei militare. Aceasta este...
#razboi Ucraina, #soldati morti, #morminte , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Când vom afla întregul adevăr, țara va fi îngrozită”. Un rus a filmat un cimitir plin cu morminte proaspete ale soldaților uciși în Ucraina VIDEO
  2. Noi alerte de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  3. Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
  4. Şeful serviciului de informaţii externe al Estoniei: Rusia se teme de o cursă reală a înarmării cu Occidentul
  5. Putin a testat NATO: Dronele rusești care au intrat în Polonia erau nefuncționale
  6. De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
  7. Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
  8. „Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia
  9. De ce unele state NATO nu vor să renunțe la petrolul rusesc
  10. Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor rusești. Care este motivul