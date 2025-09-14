Un cetățean rus din regiunea Kemerovo a postat o înregistrare video dintr-un cimitir din orașul său, Myski, unde sunt vizibile zeci de morminte proaspete ale soldaților ruși. Toți ocupanții au murit în așa-numitul „District Militar de Nord”, încercând să ocupe Ucraina, scrie publicația ucraineană Dialog.UA.

„Uite ce se întâmplă aici! Aceștia sunt toți băieții noștri care au murit în ”SVO” sau cum îi spun ei (autoritățile ruse – n.r.). Iată orașul nostru, Myski. În 15 ani în Afganistan, au fost trei sau patru morți. Ei bine, uite ce se întâmplă acum! Totul este acoperit de steaguri...”, spune bărbatul în filmare.

Printre soldații decedați se află și tineri foarte aproape de vârsta majoratului.

„Uite unul foarte tânăr, născut în 2004 – un băiat de 19 ani! Uitați-vă câți sunt... Acesta, băieți, este un oraș de 40 de mii de locuitori. Și acesta nu este singurul cimitir de aici!”, a mai spus bărbatul.

„Așa stau lucrurile. Vor fi tone de morți, băieți. Mi se pare că, atunci când vom afla adevărul despre numărul lor, întreaga țară va fi îngrozită”, încheie acesta filmarea.

Kremlinul ascunde pierderile

Ads

Autoritățile ruse ascund cu grijă amploarea reală a pierderilor. Statisticile oficiale au fost clasificate încă de la începutul războiului, iar cei care încearcă să vorbească despre acest subiect se confruntă adesea cu represalii.

Totuși, realitatea nu poate fi ignorată. Imaginile din cimitirele pline de morminte proaspete arată adevărul crunt. Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 septembrie 2025, pierderile totale ale armatei ruse se ridicau la 1.094.610 persoane, dintre care 880 în ultimele 24 de ore, incluzând soldații uciși și pe cei răniți.

Conform analizelor militare, aproximativ 20-30% din pierderi reprezintă decese. Astfel, în cei patru ani de război, forțele ruse ar fi pierdut în jur de 300.000 de oameni, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari, având în vedere tactica brutală a comandamentului rus.

Ads