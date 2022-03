Nouă morți, printre care și civili, în urma bombardamentului rus asupra aeroportului din Vinița

Nouă persoane au fost ucise duminică în bombardamentul efectuat de armata rusă asupra aeroportului din Viniţa, oraş situat circa 200 km sud-vest de Kiev, au anunţat luni, 7 martie, serviciile de intervenţie ucrainene, citate de France Presse.

"Luni, la 05:00 GMT, 15 persoane au fost scoase de sub ruine, dintre care nouă erau decedate: cinci civili şi patru militari", au indicat serviciile de intervenţie pe Telegram, precizând că se continuă căutările pentru a fi găsite şi alte eventuale victime.

“Tocmai ce am fost informat că Vinița a fost atacat cu rachete. Opt rachete. Împotriva Vinița, un loc paşnic şi bun care nu a ameninţat niciodată Rusia în vreun fel. Un atac cu rachete – crud şi cinic. Aeroportul a fost distrus complet”, a spus Zelenski într-un filmuleţ postat pe Twitter, duminică, 6 martie.

Preşedintele Volodimir Zelenski a cerut din nou occidentului să închidă spaţiul aerian deasupra Ucrainei.

”Paşnica Viniţa nu a ameninţat niciodată Rusia. Atacul brutal şi cinic cu rachete a lăsat aeroportul complet distrus. Ei (n.r. - ruşii) continuă să distrugă infrastructura noastră, viaţa noastră, pe care am construit-o noi înşine, părinţii noştri, bunicii noştri, generaţii de ucraineni”, a spus el într-o altă înregistrare video postată pe contul oficial de Telegram al preşedintelui.

This is what the airport near #Vinnitsa looks like now pic.twitter.com/brYpNRrZLK