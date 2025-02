Moscova, încântată de atacul violent al lui Trump la Zelenski. "Un individ patetic" VIDEO

Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a salutat miercuri, 19 februarie, faptul că preşedintele american Donald Trump a recunoscut ”sus şi tare” faptul că principala cauză Războiului din Ucraina este susţinerea afişată anterior de către Statele Unite a ambiţiilor Ucrainei de a adera la NATO, relatează AFP.

”El este primul, iar până în prezent singurul lider occidental care spune sus şi tare că o cauză profundă a situaţiei ucrainene este (...) poziţia administraţiei (americane) precedente care voia să bage Ucraina în NATO”, declară în faţa deputaţilor ruşi Serghei Lavrov.

El este de părere că Donald Trump înţelege poziţia Kremlinului, care şi-a justificat invazia Ucrainei prin opoziţia sa faţă de ambiţia Kievului de a adera la NATO, o organizaţie pe o consideră o ameninţare existenţială la adresa Rusiei.

”Niciun lider occidental nu a spus-o vreodată, iar el (Trump) a exprimat de mai multe ori această idee. Acesta este un semnal că el ne înţelege poziţia”, apreciază Serghei Lavrov.

Noul locatar al Casei Albe a preluat marţi o serie de afirmaţii ale Rusiei, părând să-l facă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vinovat de invazia Ucrainei de către Rusia şi de continuarea acestui conflict.

Donald Trump este ”un politician total independent. În plus, este o persoană care are obiceiul să vorbească sincer. Persoane ca el nu ascund, în general, ceea ce gândesc despre indivizi patetici ca domnul Zelenski”, a reacţionat Serghei Lavrov, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

