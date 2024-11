Moscova a susţinut vineri că a zădărnicit campania militară a Ucrainei planificată pentru 2025, la o zi după ce preşedintele Vladimir Putin a declarat că, de-acum, conflictul ucrainean are caracteristicile unui război „mondial”.

„Am învins practic întreaga lor campanie pentru 2025”, a declarat ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, potrivit unei înregistrări video publicate de armata rusă.

Această declaraţie a fost făcută, potrivit sursei citate, în timpul unei vizite a ministrului la un post de comandă nespecificat al grupării militare Sever, desfăşurată în special în regiunea rusă Kursk, unde Ucraina ocupă sute de kilometri pătraţi din august.

Ministrul rus al apărării a declarat că armata rusă a „distrus cele mai bune unităţi” ale ucrainenilor şi a salutat „avansul” forţelor ruse pe front, care, spune el, „s-a accelerat acum”.

🇷🇺The Minister of Defense inspected the North group of Forces, which is currently fighting in the Kursk and Kharkov regions

▪️Andrey Belousov held a working meeting at the command post of the North Group, where he heard reports from the command on the current situation, the… pic.twitter.com/caYXKAFpzb