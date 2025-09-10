Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei

Moscova respinge acuzațiile Varșoviei după ce Polonia a doborât mai multe drone intrate în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În timp ce premierul Donald Tusk vorbește despre un „act de agresiune” și cere consultări NATO, un diplomat rus susține că nu există dovezi că aparatele erau de origine rusă. Reacția vine pe fondul condamnărilor dure exprimate de lideri europeni și americani la adresa Kremlinului.

„Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrey Ordash, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, citat de agenția de știri rusă RIA.

Reacția oficialului rus vine după ce Polonia a mobilizat, miercuri, propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO și că se află în consultări continue cu aliații pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopții au existat 19 intruziuni în spațiul aerian al țării.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioanele NATO au intervenit împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările cu aliații au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a anunțat Tusk.

