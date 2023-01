Moscova susține că ”voluntari” din Wagner au cucerit satul Blagodatne, la nord de Bahmut

Rusia a revendicat marţi, 31 ianuarie, cucerirea satului Blagodatne, situat la nord de oraşul Bahmut, în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, unde armata rusă şi-a intensificat ofensiva şi înaintează lent de mai multe săptămâni, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunţat în comunicatul său zilnic că ”localitatea Blagodatne a fost eliberată” în urma unei ofensive a unor ”unităţi de asalt de voluntari”, susţinute de aviaţie şi artilerie.

”Voluntari” este un eufemism folosit de armata rusă pentru a desemna mercenari din grupul paramilitar rus Wagner, care luptă în Ucraina.

Patronul Wagner, sulfurosul Evgheni Prigojin, a revendicat cucerirea satului de către oamenii săi - sâmbătă -, însă Kievul a dezminţit.

