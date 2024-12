Tot mai mulți ruși consideră normală folosirea armei nucleare împotriva Ucrainei. "Ar fi morală şi justificată" VIDEO

Pe măsură ce Moscova îşi intensifică şantajul nuclear, numărul ruşilor care susţin o eventuală folosire a armei nucleare în Ucraina a crescut în ultima jumătate de an, arată un sondaj realizat de către Institutul Levada, un organism nonguvernamental clasat drept ”agent străin” de către autorităţile ruse, relatează Le Figaro.

Concluziile acestui sondaj au fost prezentate vineri, la 29 noiembrie, într-o conferinţă online.

Înrgistrarea video este disponibilă pe canalul YouTube ”Ţara şi Lumea”, succesorul canalului Centrului Saharov, o ”platformă de dezbatere democratică”, închis în august 2023 de către justiţia rusă.

Potrivit acestui studiu, procentul ruşilor care se opun folosirii armamentului nuclear împotriva Ucrainei a scăzut de la 52% în iunie 2024, cât era la ultimul sondaj, la 45% în noiembrie.

